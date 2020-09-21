Британская принцесса Евгения, которая в 2018 году вышла замуж за Джека Бруксбэнка, якобы беременна первенцем. Британские папарацци сфотографировали на улице девушку, когда та была на прогулке. Платье, что было на ней, слишком сильно подчеркивало ее округлый живот.

Информация о том, что 30-летняя принцесса Евгения впервые беременна, в СМИ появлялась неоднократно, но в королевском дворце еще ни разу не давали подтверждения. Но на этот раз издание The Daily Mail подловило принцессу Йоркскую в провокационном образе, которое подчеркивало якобы ее положение.

К слову Алина Гросу рассталась с российским бизнесменом через пол года после свадьбы

Женщина гуляла по Лондону в легком черном платье с длинным рукавом, а ее талию подчеркивал пояс из черной ленты. Принцесса Евгения обула удобные белые кроссовки, дополнила образ черной сумочкой Louis Vuitton и очками с оранжевой оправой. Неизменным атрибутом во время пандемии коронавируса является защитная маска, которой воспользовалась принцесса Евгения. Вероятно, она думала, что в ней ее никто не узнает, поэтому не переживала за сокрытие своего округлого живота.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо:

Но фотографы все же зафиксировали ее и, вероятно, совсем скоро она на официальном уровне сообщит о своей первой беременности.

Напомним, что в июле 2020 года вышла замуж старшая сестра принцессы Евгении – Беатрис. Ее свадебная церемония с Эдоардо Мопелли Моцци была частной, и состоялась она в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. На свадьбе присутствовали Елизавета II и ближайшие родственники.

Что касается принцессы Евгении, то ее свадьба состоялась в том же году, что и у Меган Маркл – в 2018-м. Вторая за год королевская свадьба была менее помпезной, чем у ее двоюродного брата Гарри, но за ней также следил весь мир. Добавим, что муж принцессы Йоркской – Джек Бруксбенк является британским торговцем вина и бизнесменом. Они познакомились задолго до свадьбы и впервые были вместе замечены в 2010 году.