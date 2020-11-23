На днях герцоги Кембриджские сообщили о том, что умерла их собака – домашнего любимца звали Лупо. Кокер-спаниель радовал королевскую семью 9 лет.

Печальное известие принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщили на официальной странице в инстаграме. Английский кокер-спаниель по имени Лупо прожил в семье герцогов Кембриджских около 9 лет.

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Супруги разместили в соцсетях фотографию с любимой собакой и сообщили о ее смерти.

В минувшие выходные умерла наша любимая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи в течение девяти лет и мы будем очень по нему скучать,

– сказали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Молодым супругам собаку подарил брат Кейт Миддлтон Джеймс, в 2011 году. Лупо быстро стал сердцем и любимцем королевской семьи и даже начал часто появляться на публике.

Во время беременности Кейт Миддлтон первым ребенком, в британской прессе ходили слухи о том, каким образом супруги выбрали имя сыну. Для этого пара якобы написала на карточках варианты имен и разбросала бумажки по полу. Собаке разрешили выбрать одну из них, и так Лупо выбрал имя будущего наследника престола – Джордж.