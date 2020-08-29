Братья принц Гарри и принц Уильям объединились ради дня рождения матери. В следующем году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. По этому случаю на территории Кенсингтонского дворца установят статую в ее честь.

После отречения принцем Гарри и его женой Меган Маркл королевских обязанностей между герцогами Сассекскими и Кембриджскими далеко не теплые родственные отношения. Однако забыть личные обиды и противоречия братья решили ради 60-летия покойной матери принцессы Дианы. Вчера, 28 августа, они обратились с совместным официальным заявлением. Об этом сообщает E! News.

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Принц Гарри и принц Уильям объединились, чтобы объявить о планах по празднованию следующий день рождения принцессы Дианы. По случаю юбилея принцессы Уэльской 1 июля 2021 года в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца установят ее статую.

Принц Гарри и принц Уильям отметили, что хотят, чтобы статуя вдохновляла всех, кто посетит Кенсингтонский дворец, задуматься о жизни их матери и ее наследии. Заметим, что это заявление стало первым совместным сообщением братьев после того, как герцоги Сассекские переехали в США.



Принцесса Диана с принцем Уильямом и принцем Гарри/ Instagram / @kensingtonroyal

Стоит отметить, что статую герцоги заказали по случаю двадцатой годовщины смерти матери в 2017 году и планировали установить ее до 31 августа этого года, в 23 годовщину гибели. Однако пандемия COVID-19 и карантин внесли свои коррективы в планы королевской семьи.

Добавим, что над монументом работает скульптор Иэн Ренко-Бродли, который является автором портрета королевы Елизаветы II, который украшает все британские монеты. Детали внешнего вида статуи не разглашаются.

Жизнь принцессы Дианы трагически оборвалась более 20 лет тому назад 31 августа 1997 года Она погибла в Париже в автомобильной катастрофе, причины которой до сих пор непонятны: алкогольное опьянение водителя, необходимость нарушить скорость из-за преследования папарацци и даже теории заговора.