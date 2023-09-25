Просто, оригинально и стильно: 5 идей осенних причесок, которые будете повторять ежедневно

Осень уже полностью освоилась в нашей ежедневной жизни. Это прекрасное время года, когда можно поражать своим стилем и показать готовность к новым вызовам моды.

24 Канал подобрал лучшие варианты причесок для девушек, которые не требуют много времени или больших усилий. Школа, университет, работа, прогулка, свидание – эти идеи подойдут для любого события жизни. По желанию каждый вариант можно подчеркнуть дополнительным украшением, что придаст образу большего шарма.

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Пучок с платком

Распределите волосы на две равные части и зафиксируйте эластичными резинками. Тогда два хвостика один раз переплетите между собой, как показано на видео, затем сформируйте гульку и зафиксируйте. Чтобы образ выглядел наряднее и стильнее, обвяжите пучок шарфом.

"Пузырьковый" хвост

Этот вариант подойдет для девушек с длинными волосами. Сформируйте хвост и зафиксируйте крепкой резинкой. По всей длине волосы распределите условно равные части, и каждый раздел также завяжите резинками.



Осенняя прическа / Фото Pinterest

Кудрявый пучок с изюминкой

С таким типом волос можно делать оригинальные прически, которые займут считанные минуты. Соберите волосы в один хвост поближе к середине головы и зафиксируйте резинкой. По желанию, спереди можете оставлять несколько прядей, которые придадут образу элегантности. Тогда возьмите шпильки, желательно невидимки, и пристегните окончание волоса, чтобы получился объемный пучок. Можете завязать платок или добавить нежное украшение для завершения образа.

Коса в хвостике

Если у вас густые волосы, то этот вариант идеально подойдет для воспроизведения. Завяжите хвост не слишком высоко и заплетите косу. Коса может быть нескольких вариантов: традиционная, французская, рыбий хвост, жгутики и т.д. Любой из предложенных вариантов будет смотреться эффектно. Важная деталь – волосы на голове желательно пригладить специальным гелем, чтобы пряди не выбивались из прически, а волосы выглядели блестящими и ухоженными.



Прическа на осень / Фото Pinterest

Стильные хвостики

Этот вариант подойдет на любую длину и займет не более 30 секунд. Разделите волосы, как показано на видео и зафиксируйте отделенные пряди эластичными резинками под цвет волос: прозрачные, белые или черные. Другую часть волос можно оставить, как есть, или выровнять или сделать легкие локоны, по желанию.

Автор: Марта Гнат