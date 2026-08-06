6 августа – какой церковный праздник: что нельзя делать в Яблочный Спас

6 августа верующие отмечают большой праздник – Преображение Господне. В народе его еще называют Яблочным Спасом.

Ведь в этот день принято ходить в церковь и освящать яблоки в корзине. О запретах, днях ангела и других праздниках 6 августа – рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

Преображение Господне 2026

Накануне своих страданий Иисус Христос взошел на высокую гору Фавор, взяв с собой ближайших апостолов – Петра, Иакова и Иоанна. Во время искренней молитвы Спаситель предстал перед учениками во всем Своем небесном величии. Его лицо излучало яркий свет, а одеяние стало ослепительно-белым. Рядом с Христом апостолы увидели ветхозаветных пророков Моисея и Илью, которые беседовали с Сыном Божьим о Его грядущем самопожертвовании в Иерусалиме. Вскоре гору озарило светящееся облако, из которого раздался голос Бога-Отца. Он назвал Иисуса Своим возлюбленным Сыном и призвал слушаться Его. Это чудо окончательно утвердило присутствующих в божественной сущности Христа и укрепило их веру.

Что нельзя делать 6 августа

Не следует употреблять мясные и молочные продукты, так как продолжается Успенский пост.

Не рекомендуется развлекаться и веселиться.

Нельзя есть неосвященные яблоки.

Не стоит тяжело работать в поле и на огороде.

Кто отмечает День ангела сегодня

По новоюлианскому календарю 6 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Роман и Лев.

Что еще отмечают

Ежегодно 6 августа отмечается День благодарности работникам сельского хозяйства. Главная цель этого праздника – повысить осведомленность общества о важности работы этих специалистов.

Также сегодня отмечают Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день "Врачи мира за мир".