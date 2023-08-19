Преображение Господне 2023 года: какие запреты действуют в праздничный день

19 августа верующие отмечают Преображение Господне. Этот праздник выпадает в период Успенского поста, поэтому сегодня существуют определенные ограничения.

Преображение Господне – один из главных 12 праздников в церковном году, пишет 24 Канал. В этом году христиане восточного обряда будут праздновать его 19 августа. Поскольку этот день выпадает на Успенский пост, действуют определенные запреты и ограничения.

Смотрите также Спасский букет: из каких трав собирают "маковойчик" – интересные идеи в фото

История праздника

Преображение Господне упоминается в трех Евангелиях – от Матфея, от Марка и от Луки. Там рассказывают о событии, когда Иисус вместе с тремя учениками – Петром, Иоанном и Иаковом – пошел помолиться на гору Фавор за 40 дней до своей смерти.

Во время молитвы Христос претерпел преображение, его лицо "светило, как солнце, а одежда стала белой, как свет". Также на горе появились пророки – Илия и Моисей. Затем с неба появилось облако, из которого раздался голос Бога: "Это есть Мой возлюбленный Сын, в Нем благоволение Мое; Его слушайте". Иисус приказал ученикам не рассказывать об этом событии до воскресения.



Преображение Господне / Фото из пинтереста

Что нельзя делать на Преображение

Преображение Господне празднуют во время поста, поэтому сегодня нельзя употреблять мясные и молочные продукты. Но в этот день есть небольшое послабление – можно есть рыбу.

19 августа христиане празднуют один из самых больших праздников. Именно поэтому сегодня запрещены громкие гуляния, вечеринки. В запреты входит и свадьба и брачное таинство, а также помолвка.

В праздничный день лучше воздержаться от чрезмерных эмоций и посвятить их Богу. Откажитесь от громкого смеха, ссор и скандалов. Также нельзя прибегать к интимной близости.

Как и в любой праздник, сегодня запрещенный физический труд – работа на огороде или в саду. Нельзя и заниматься уборкой, стиркой или другими бытовыми делами. Лучше отложите на другой день шитье, вязание и вышивание.

, что уже в следующем году Преображения Господне будут праздновать по новому календарю. Праздник перенесется на 6 августа.