Певица Оля Полякова вышла вместе с другими митингующими – представителями шоу-бизнеса и ивент-сферы, – чтобы "достучаться" до Кабинета Министров и позволить артистам и организаторам проводить концерты в безопасных условиях.

Митинг под названием "Нас не слышат" состоялся 3 августа под стенами Кабмина с участием таких звезд, как Оля Полякова, Alina Pash, Alyona Alyona, YUKO, исполнитель из группы "Агонь" и других представителей музыкальной индустрии. Модераторами мероприятия были ведущие Андрей Джеджула и Михаил Ясинский. По мнению инициатора митинга Поляковой, украинскому шоу-бизнесу не хватает сплоченности, именно поэтому на митинг пришло так мало звезд, сообщает 24 канал.

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В своих требованиях Полякова с другими митингующими выразили следующее:

Сделать более гибким и прозрачным закон, вышедший 26 августа, о запрете концертов из-за пандемии коронавируса. По мнению звезд и организаторов, "КВЭДы", установленные в законе, абсурдные, и только несправедливо разделяют события на те, которые можно проводить и нельзя. Просит объединиться всю музыкальную индустрию для того, чтобы достучаться до Кабмина и других представителей власти. Для этого в частности был создан Музыкальный Профсоюз, в котором всегда можно пообщаться, обменяться опытом и решить проблемы в музыкальной среды Украины и зарубежья.

Музыкальная индустрия очень разделена, мы друг друга не поддерживаем, не интересуемся друг другом, мы друг другу не помогаем. К счастью, есть Музыкальный Профсоюз, который собрался, чтобы решать определенные вопросы. Это открытое сообщество, в которое входят все представители индустрии для того, чтобы вести диалог с властью,

– пояснила Полякова.

Митинг "Нас не слышат" под Кабинетом Министров 3 августа / Фото Андрея Костюка, 24 канал

Украинская певица с другими митингующими также в своей просьбе, которую подписала она под стенами Кабмина, просит не запрещать концерты, а позволить проводить их для всех одинаково с определенными карантинными ограничениями. Она требует, чтобы в новом законе были четко прописаны условия, при которых организаторы могут проводить артистам концерты и другие мероприятия. По ее словам, люди полгода находятся без работы, а это около 400 тысяч представителей музыкальной индустрии. В частности звезда вспомнила и о компенсации за концерты, которые якобы должны были им вернуться, но их получили только те, которые прошли "конкурс".

"Нам нужно четкое понимание закона. Нам нужно убрать дискриманцию ​​по бизнес-признаку. Закон нужно сделать прозрачным. И нужно всем объединяться и собираться. Все эти люди уйдут из профессии и не факт, что вернутся. Ибо с 2014 года мы только настроили этот бизнес и мы сейчас это все можем потерять", – отметила артистка Оля Полякова.

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О запрете концертов на митинге также высказалась участница группы YUKO. За время карантина она "сидела на шее у мужа" и как все другие была без работы.

Мне важно быть здесь, потому что я представитель украинской сцены и я уже как 173 дня не имею возможности проводить концерты, зарабатывать на жизнь и вкладывать дальше в свое творчество. В течение этого времени мы делали контент, создавали новые треки, карантинные шоу, онлайн-выступления, я преподавала вокал. Стоит помнить, что музыкальная индустрия – это не только один артист,

– высказала свое мнение представитель группы YUKO Юлия Юрина.

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