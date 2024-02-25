Календарь праздников и выходных на первый месяц весны: будут ли украинцы отдыхать 8 марта
В марте украинцы будут отмечать День рождения Тараса Шевченко и несколько профессиональных и международных праздников. В частности, Международный день театра, День таксиста и Международный женский день.
Уже второй год украинское общество спорит, нужно ли праздновать 8 марта. Ведь некоторые люди связывают этот праздник с советской и русской культурой. Однако соответствующее решение депутаты до сих пор не приняли, пишет LifeStyle 24.
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Рабочие и выходные дни в марте 2024 года
Отметим, что Международный женский день в этом году приходится на пятницу. Однако выходной отменяется, поскольку в Украине продолжается военное положение. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 10 дней: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 марта. А вот будут работать люди 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 марта.
Календарь выходных на март 2024 года
1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.
3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.
8 марта – Международный женский день.
9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея, День землеустроителя Украины.
14 марта – День украинского добровольца, Международный день числа "Пи".
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день сна.
17 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Международный день планетариев.
19 марта – Международный день клиента.
20 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости.
21 марта – 27 марта – Неделя солидарности с народами, борющихся против расизма и расовой дискриминации.
21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день лесов.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
23 марта – Всемирный метеорологический день.
24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра.
25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ.
26 марта – День Национальной гвардии Украины.
27 марта – Международный день театра, День нефролога.
30 марта – Час Земли.