Календарь праздников и выходных на первый месяц весны: будут ли украинцы отдыхать 8 марта

В марте украинцы будут отмечать День рождения Тараса Шевченко и несколько профессиональных и международных праздников. В частности, Международный день театра, День таксиста и Международный женский день.

Уже второй год украинское общество спорит, нужно ли праздновать 8 марта. Ведь некоторые люди связывают этот праздник с советской и русской культурой. Однако соответствующее решение депутаты до сих пор не приняли, пишет LifeStyle 24.

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Рабочие и выходные дни в марте 2024 года

Отметим, что Международный женский день в этом году приходится на пятницу. Однако выходной отменяется, поскольку в Украине продолжается военное положение. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 10 дней: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 марта. А вот будут работать люди 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 марта.

Календарь выходных на март 2024 года

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.

3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.

8 марта – Международный женский день.

9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея, День землеустроителя Украины.

14 марта – День украинского добровольца, Международный день числа "Пи".

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день сна.

17 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Международный день планетариев.

19 марта – Международный день клиента.

20 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости.

21 марта – 27 марта – Неделя солидарности с народами, борющихся против расизма и расовой дискриминации.

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день лесов.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.

23 марта – Всемирный метеорологический день.

24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ.

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

27 марта – Международный день театра, День нефролога.

30 марта – Час Земли.