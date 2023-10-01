С Днем Покровы Пресвятой Богородицы: лучшие картинки-поздравления
Празднование Покровы Пресвятой Богородицы теперь перенесено с 14 октября на 1 октября. Такое решение связано с переходом Православной Церкви на новоюлианский календарь. Богородица – символ покровительства людей от беды.
Поэтому праздник Покровы имеет большое значение для верующих. Если вы хотите поздравить близких и родных с этим важным религиозным праздником, 24 Канал в подборке собрал лучшие открытки-поздравления.
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Картинки – поздравления с праздником Покровы
Картинки поздравления с Днем Покровы Пресвятой Богородицы / Keep inspider.com
Картинки-поздравления с Днем Покровы Пресвятой Богородицы / Telegraf
Картинки-поздравления с Днем Покровы Пресвятой Богородицы / Telegraf
Картинки-поздравления с Днем Покровы Пресвятой Богородицы / Pinterest