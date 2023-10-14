Что нельзя делать на Покровы: помните об этих моментах

14 октября 2023, 07:30
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Каждую осень христиане с нетерпением ждут Покровы Пресвятой Богородицы. В основе праздника – великое событие, из которого стало понятно, что Дева Мария является покровительницей человеческого рода.

Считается, что когда Константинополь окружили враги, Дева Мария явилась к верующим и вместе с ними начала молиться о мире. Их молитвы были услышаны, а Богородица стала символом покровительства людей от беды. Что нельзя делать в этот день и какие приметы существуют – расскажет 24 Канал.

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Что нельзя делать на Покрова Пресвятой Богородицы

В этот праздник верующие особенно учитывали все ограничения, ведь хотели, чтобы Богородица защищала их весь год.

  • Поэтому в Покров нельзя заниматься физической работой, в саду или на огороде и также уборкой.
  • Как и в другие дни, грехом считаются сплетни, ссоры, споры, подлость.
  • Запрещено отказывать кому-либо в помощи.
  • Хотя на Покрова нет поста, рекомендуется сохранять умеренность в пище.

Этот день важно провести в мире и покое. Окажите помощь тем, кто в этом нуждается. Контролируйте свои эмоции.

Приметы у Покрова Пресвятой Богородицы

  • Говорили, что какая погода на Покровы, такой следует ждать всю зиму.

Если ветер дует восточный или западный ветер – зима будет холодной, если южный – мягкий, если северный – то снеговой.

  • Если на Покровы листья еще держатся на деревьях, следует ожидать сильный мороз.
  • Была еще и такая примета: если на Покровы было холодно, то на Димитриев день выпадет снег.
  • Люди говорили, что кто лежит к празднику Покрова, тот продаст все коровы.

Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были одевать в этот день на голову платок. Считалось, что таким образом Богородица поможет найти любимого.

  • Если журавли улетели в теплые края до Покрова, тогда зима будет холодной, а если уже после праздника – теплой.

Автор: Вікторія Козар