День апостолов Петра и Павла в Украине: традиции, обычаи и целебные молитвы, которые надо знать

12 июля – уважаемый в Украине праздник Петра и Павла. В этот день мы отмечаем двух апостолов, оказавших значительное влияние на распространение христианства в мире.

Петра и Павла считают главными сподвижниками Иисуса Христа, отнесенными к лику святых. Наши предки очень интересно праздновали этот день, так что появилось много обычаев и традиций, связанных с Петром и Павлом. О чем идет речь – расскажет 24 Канал.

Хорошее событие 11 июля – какой сегодня праздник, что нельзя делать сегодня и интересные приметы

Традиции и обычаи Петра и Павла

Распространенная традиция в праздник Петра и Павла – посещать церковь. Ведь именно тогда проходят символические службы, на которых рассказывают о жизни и достижениях апостолов Петра и Павла.



Храм / Фото "Фиртка"

Когда приходили из храма, украинцы потребляли такое блюдо, как творожные стрекозы. Считалось, что именно такая еда очень нравилась Петру и Павлу и они угощались сырными стрекозами во время путешествий по всему миру.



Сырная пасха / Фото Street Food

Чтобы уберечь себя от всяческих недугов, на Петра и Павла нужно помыться водой из 3 разных источников. Такой обычай оградит вас от болезней на длительное время.

от всяческих недугов, на Петра и Павла нужно помыться водой из 3 разных источников. Такой обычай оградит вас от болезней на длительное время. Наши предки придерживались традиции выпекать хлеб на этот праздник из первых ростков. Потом сдобу шли святить в церковь.



Выпекание хлеба / Фото Bodo

Наши предки в этот день следили за облаками. солнце дает людям и природе мощной силы. Люди часто объединялись и выходили встречать первые солнечные лучи. Считалось, что такой обычай проводили, чтобы пугать русалок, причинявших вред урожаю.

Распространенная традиция на Петра и Павла – гадание. Для проведения обряда девушки собирали 12 разных растений, которые ставили под подушку и произносили определенные слова. Таким образом, они узнали, когда встретят свою судьбу.



Гадания / Фото "Слово о слове"

На этот праздник люди не выполняли тяжелую физическую работу. Запрещалось и работать в поле, потому что злаки в этот день вроде бы нельзя было беспокоить для хорошего урожая.

Молитвы на Петра и Павла

О, преславные апостолы Петр и Павел, отдавшие души за Христа и кровью вашей ниву Его удобрили! Услышьте чад ваших молитвы и вздохов, скорбным сердцем ныне принесены. Ибо беззакониями омрачены и потому бедствиями, как облаками, обложены, доброй жизни не имеем вовсе и не можем противиться волкам хищным, которые лишить нас наследия Божия нагло пытаются. О, сильные! Понесите немощи наши, не удаляйтесь духом от нас, чтобы не избавились совсем от любви Божией, но крепким покровительством вашим нас защитите, чтобы помиловал Господь всех нас, молитв ваших совета, чтобы уничтожил рукописание неизмеримых грехов наших и чтобы уподобил со всеми святыми блаженного Царства и Брака. Агнца Своего, Ему же честь и Слава, и благодарение и поклонение, во веки веков.

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Святой верховный Апостоле Петр, камня веры, который на Христе, на краю камня, Церковь исповеданием утверждал! Моли, чтобы и я, что мудрованиями и плотской похотью всегда колеблюсь, на том же Христе, Камне живом, избранном, честном, верой утвержден всегда превращаюсь любовью в храм духовный, в священство святое, чтобы возносить жертвы духовные Богу Иисусу Христу. Святой верховный Апостоле Павел, избранный Христом, благоденственный и славный Божий полон! Моли Творца, имеющего власть над творением, чтобы меня, сосуд ныне погубленный, сотворил Себе сосудом в честь, освященным и благим, на всякое благо приготовленным.

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О, верховные Апостолы: Петр, веры Христовой непоколебимый облик, и Павел, певучая ласточка учения Господня! Знаем вас, как полноводную реку сказаний словес Христовых, исходящую от истинных недр Божиих и всю глубину источника истин богооткровенных перед нами, желающих их, открывает. Знаем вас, как светила, что струи теплоты любви божественной нам с небес проливают: угождаем вам, что приняли труд и пот, чтобы засеять божественное семя учения: целуем стопы ваши, обошедшие все концы земли, и с трепетом греховным зрим головы ваши, что вы смиренно склонили к пречистым стопам Господним: одного через крестный путь (повешением) и другого мечом иссечением. Умиленно просим вас, святые Апостолы, научите и нас в буйстве грехов преклоняться перед Учителем нашим Господом, помогите гордости нашей голову отсекать учением богооткровенным: голод душевный наш да успокоит Господь мукой, сходящей с самого неба, как Петру: – ты же, насыщенный Христовым словом, постарайся и нас к третьему небу вознести твоими непрестанными молитвами о нас к Господу, чтобы и мы там прославили с ликами ангельскими и апостольскими странного у святых своих Отца всех и Господа Иисуса Христа, Который же послал в мир спасать и наставлять жизнь вечного и единосущного Им Святого Духа.

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О, святые апостолы Петр и Павел, не удаляйтесь духом от нас, грешных рабов Божиих (имена), чтобы не расстались вовсе от любви Божией, но крепким покровительством вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших совета, чтобы истребил же рукописание безмерных грехов наших, и чтобы сподобил со всеми святыми блаженного Царства и брака Агнца Своего, Ему же честь и Слава, и благодарение и поклонение во веки веков.