8 августа – какой церковный праздник: память кого сегодня чтят верующие

8 августа верующие чтят память святого исповедника Эмилиана. Он проповедовал христианство среди народа, но впоследствии погиб за веру.

В этот день наши предки собирали лекарственные травы в лесу. О днях ангела и других праздниках 8 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого исповедника Эмилиана

Эмилиан служил епископом Кизицким во время правления императора Льва Армянина, который активно насаждал иконоборчество. Правитель вызвал духовного лица во дворец и потребовал публично отречься от почитания икон. Епископ отказался от такого предложения и настоял, чтобы подобные религиозные дискуссии происходили исключительно в стенах церкви при участии духовенства. Непоколебимая позиция святого возмутила императора, поэтому вот он отправил Эмилиана в ссылку и бросил в тюрьму. Несмотря на суровые условия заключения и постоянные лишения, епископ оставался верным своим убеждениям до последнего вздоха и именно в заключении закончил свой земной путь.

Кто отмечает День ангела 8 августа

По новоюлианскому календарю 8 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Гнат, Иосиф, Леонид, Моисей, Николай, Александр, Сергей, Феодор и Федор.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего

Что еще отмечают

Сегодня, 8 августа, отмечается День войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины. Это относительно молодой праздник, ведь он был учрежден Указом президента Владимира Зеленского лишь в 2026 году. В этот день принято чествовать мужество и героизм воинов, борющихся за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Также сегодня отмечают Международный день офтальмологии, День альпиниста, Международный день бесконечности и День рождения холодильника.