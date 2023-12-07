7 декабря – какой сегодня праздник: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 7 декабря, христиане чтят память святителя Амвросия Медиоланского. Также отмечается Международный день гражданской авиации.

Амвросий Медиоланский – первый латинский святитель церкви, воспитанный христианами. Когда мужчина потерял отца, то переехал в Рим. Там занял должность советника, а впоследствии – должность префектома Медиолана (сейчас это Милан), передает 24 Канал.

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Когда умер местный епископ, вместо него избрали Амвросия. Даже император был не против. Люди любили и уважали святителя. Ведь он был честным, справедливым человеком. Кроме того, чтил христианскую веру.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя унывать, ссориться и злословить.

Женщинам не стоит заниматься домашними делами: стирать, шить, готовить, убирать.

Девушкам запрещено в этот день мыть голову и расчесываться.

Народные приметы

Если на улице мороз, следует ожидать холодную зиму и жаркое лето.

Если тучи закрывают солнце, то начнется снегопад.

Если на улице ясно, скоро ударят суровые морозы.

Если упадет мокрый снег, то будет дождливое лето.

Мороз на улице – к жаркому лету / Фото Canva

Что еще отмечают

Каждый год 7 декабря в мире отмечается Международный день гражданской авиации. В 1910 году в Париже состоялась Конференция гражданской авиации. Тогда ее провели впервые. Приехали делегаты из 18 европейских стран. А в 1919 году Парижская мирная конференция приняла Международную воздушную конвенцию для регулирования правил гражданской авиации. Документ ратифицировали 38 стран.

Также в Украине сегодня День местного самоуправления. В 1990 году Верховный Совет УССР принял Закон о местном самоуправлении. А праздник установил Президент Украины в 2000 году. В 1985 году европейские страны утвердили "Хартию местного самоуправления". Украина ратифицировала ее в 1997 году.