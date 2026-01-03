3 января – какой церковный праздник: чью память сегодня чтят верующие

3 января верующие чтят память святого пророка Малахия. Он был последним из 12 малых пророков.

В этот день наши предки умывались родниковой водой. О Днях ангела и других праздниках 3 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого пророка Малахии

Он появился на свет в Софах во времена, когда еврейский народ вернулся из изгнания. Само имя пророка, что на языке оригинала звучит как "ангел", подчеркивало его особую миссию – быть голосом Господним на земле. Как последний из малых пророков, он оставил после себя важные предсказания о предстоящем изменении законов, приходе Иисуса Христа и конце времен. Всю свою жизнь Малахия посвятил проповедованию людям и служению Богу. Известно, что святой отошел в вечность совсем молодым и был похоронен вместе с родителями.

Кто празднует День ангела 3 января?

По новоюлианскому календарю, 3 января Дни ангела празднуют люди с такими именами: Гордей и Ирина.

Что еще отмечают?