3 января – какой церковный праздник: чью память сегодня чтят верующие
- В этот день также отмечают Международный день здоровья души и тела, День женщин в рок-музыке, День вишни в шоколаде и День рождения соломинки для коктейлей.
3 января верующие чтят память святого пророка Малахия. Он был последним из 12 малых пророков.
В этот день наши предки умывались родниковой водой. О Днях ангела и других праздниках 3 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого пророка Малахии
Он появился на свет в Софах во времена, когда еврейский народ вернулся из изгнания. Само имя пророка, что на языке оригинала звучит как "ангел", подчеркивало его особую миссию – быть голосом Господним на земле. Как последний из малых пророков, он оставил после себя важные предсказания о предстоящем изменении законов, приходе Иисуса Христа и конце времен. Всю свою жизнь Малахия посвятил проповедованию людям и служению Богу. Известно, что святой отошел в вечность совсем молодым и был похоронен вместе с родителями.
Кто празднует День ангела 3 января?
По новоюлианскому календарю, 3 января Дни ангела празднуют люди с такими именами: Гордей и Ирина.
Что еще отмечают?
- Ежегодно 3 января отмечают Международный день здоровья души и тела. Этот праздник является важным напоминанием о том, что настоящее благополучие возможно лишь при условии баланса между эмоциональным, ментальным и физическим состоянием. Поскольку этот день отмечается в самом начале января, он становится символическим толчком для того, чтобы заложить фундамент здоровых привычек на весь следующий год.
- Также сегодня празднуют День женщин в рок-музыке, День вишни в шоколаде и День рождения соломинки для коктейлей.