Какой церковный праздник в понедельник, 3 августа: у кого сегодня именины

3 августа верующие чтят память святых преподобных Исаакия, Долмата и Фавста. Они преданно служили Господу до конца своих дней.

В этот день наши предки набирали воду из источника. О днях ангела и других праздниках 3 августа – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста

Далмат был военным и служил при дворе императора Феодосия Большого. Впоследствии он решил оставить службу и посвятить жизнь религии. Вместе с сыном Фавстом он отправился в Константинополь, где они приняли монашество в обители преподобного Исаакия. После смерти наставника Далмат возглавил монастырь, начал активно защищать христианство и в 431 году стал участником Третьего Вселенского Собора в Эфесе. По преданию, преподобный прожил почти 90 лет.

Кто отмечает День ангела 3 августа

По новоюлианскому календарю 3 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Исаак, Далмат, Фауст, Семен и Алексей. В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь.

Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 3 августа во всем мире отмечают Всемирный день арбуза. Этот неофициальный праздник, посвященный вкусной сочной ягоде, зародился в Соединенных Штатах Америки и через некоторое время распространился на другие страны мира.

Также в этот день поддерживают важную медико-социальную инициативу – День распространения информации о синдроме гвоздики. Этот праздник направлен на поддержку людей с редким генетическим заболеванием и ставит целью повысить осведомленность общества об этой патологии, рассказать о ее симптомах и способствовать развитию научных исследований.