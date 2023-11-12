12 ноября в Украине и мире: главные запреты и приметы этого дня

12 ноября чтят память святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Также сегодня отмечают Всемирный День борьбы с пневмонией.

Свое прозвище – патриарх Александрийский, Иоанн Милостивый получил за то, что оказывал помощь нищим в Александрии. Больше о жизни святого, читайте на сайте 24 Канала.

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Каждый день нищие получали еду. Сам патриарх раздавал милостыню и принимал нуждающихся дважды в неделю. Также иногда оказывал помощь больным в больницах.

Иоанн родился в семье князя Эпифании на Кипре. У него была жена и дети, которые вскоре умерли. Тогда патриарх решил всецело посвятить себя Богу и принять монашество. Иоанн Милостивый вел суровый пост и постоянно молился. А спустя несколько лет стал патриархом в Александрии. Он всегда выполнял просьбы людей и был кроток к ним.

Святой Иоанн Милостивый / Фото "То есть Львов"

Впоследствии Иоанн решил покинуть патриаршую кафедру из-за болезни и отправиться на Кипр. Во время путешествия, к нему пришел сон – Господь Бог взывал к себе. Когда корабль причалил к острову, святой Иоанн отправился в родной город Амафунта. Там он умер.

Что нельзя делать в этот праздник

В этот день не стоит отправляться в далекое путешествие.

Девушкам нельзя покупать новую обувь, чтобы не сглазить будущему счастью.

Нельзя давать или брать деньги взаймы.

Запрещено смотреть в зеркало до рассвета.

Народные приметы

Если в этот день будет идти дождь, то до Нового года будет тепло и сыро.

Если утром будет мороз, то следует ожидать скорых заморозков.

Если в вашей печке шумно трещит и ярко горит огонь, то погода будет сухой и морозной.

Яркий огонь / Фото Canva

Что еще отмечают сегодня

Сегодня также отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. В 2009 г. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения объявили 12 ноября днем начала масштабной кампании по борьбе с детской пневмонией.

Они запустили сбор средств. Деньги уходили на лечение этого заболевания у детей из десятка стран. Однако преимущественно – из Азии и Африки.