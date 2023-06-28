Православный календарь на июль: праздники, о которых должны помнить христиане
Верующие пользуются православным календарем, ведь он содержит самые важные даты христианского мира.
В церковном календаре на июль есть несколько важных событий. Сюда относится и праздник Петра и Павла, Рождество Іоанна Предтечи, а еще Петров пост. Какие еще памятные даты припали на июль 2023 года – расскажет 24 Канал.
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Православный календарь на июль 2023
1 липня – мученика Леонтія.
2 июля – всех святых украинского народа; апостола Иуды, брата Господня.
3 июля – священномученика Мефодия, епископа Патарского.
4 июля – мученика Юлиана Тарсийского.
5 июля – священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
6 июля - мученицы Агриппины; Владимирская икона Божией Матери.
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
Рождество Иоанна Предтечи / Фото "Православная Волынь"
8 июля – преподобномученицы Февронии.
9 июля – преподобного Давида Солунского.
10 июля – преподобного Самсона.
11 июля – перенос мощей бессеребряных Кира и Иоанна, последний день Петра поста.
12 июля – святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
13 июля – Собор 12-ти апостолов.
14 июля – бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.
15 июля – Уложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
16 июля – мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.
17 июля – священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты.
18 июля – преподобного Афанасия Афонского; иконы Божией Матери "Домостроительница".
19 июля – преподобного Сысоя Великого.
20 июля – преподобных Фомы и Акакия.
21 июля – великомученика Прокопия.
22 июля – священномученика Панкратия, епископа Таврического.
23 июля – преподобного Антония Печерского.
24 июля – блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии.
Святая Ольга / Фото Mefodiy.org.ua
25 июля – мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина.
26 июля – преподобного Стефана Саваита и Собор архангела Гавриила.
27 июля – апостола Акилы.
28 июля – святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.
29 июля – священномученик Атеноген и 10 его учеников.
30 июля – великомученицы Марины.
31 июля – мучеников Якинта и Эмилиана.