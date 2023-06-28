Православный календарь на июль: праздники, о которых должны помнить христиане

Верующие пользуются православным календарем, ведь он содержит самые важные даты христианского мира.

В церковном календаре на июль есть несколько важных событий. Сюда относится и праздник Петра и Павла, Рождество Іоанна Предтечи, а еще Петров пост. Какие еще памятные даты припали на июль 2023 года – расскажет 24 Канал.

Это интересно Когда начинается Петров пост в 2023 году: каких ограничений должны придерживатся христиане

Православный календарь на июль 2023

1 липня – мученика Леонтія.

2 июля – всех святых украинского народа; апостола Иуды, брата Господня.

3 июля – священномученика Мефодия, епископа Патарского.

4 июля – мученика Юлиана Тарсийского.

5 июля – священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

6 июля - мученицы Агриппины; Владимирская икона Божией Матери.

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.



Рождество Иоанна Предтечи / Фото "Православная Волынь"

8 июля – преподобномученицы Февронии.

9 июля – преподобного Давида Солунского.

10 июля – преподобного Самсона.

11 июля – перенос мощей бессеребряных Кира и Иоанна, последний день Петра поста.

12 июля – святых первоверховных апостолов Петра и Павла.



Петр и Павел / Фото Risu.ua

13 июля – Собор 12-ти апостолов.

14 июля – бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.

15 июля – Уложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

16 июля – мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.

17 июля – священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты.

18 июля – преподобного Афанасия Афонского; иконы Божией Матери "Домостроительница".

19 июля – преподобного Сысоя Великого.

20 июля – преподобных Фомы и Акакия.

21 июля – великомученика Прокопия.

22 июля – священномученика Панкратия, епископа Таврического.

23 июля – преподобного Антония Печерского.

24 июля – блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии.



Святая Ольга / Фото Mefodiy.org.ua

25 июля – мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина.

26 июля – преподобного Стефана Саваита и Собор архангела Гавриила.

27 июля – апостола Акилы.

28 июля – святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.

29 июля – священномученик Атеноген и 10 его учеников.

30 июля – великомученицы Марины.

31 июля – мучеников Якинта и Эмилиана.