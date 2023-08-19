Имеют религиозное происхождение: 15 православных имен мальчиков

У каждого будущего отца или матери есть свои приоритеты и мысли в выборе имени для детей. В Украине немало людей с христианской верой, поэтому неудивительно, что избирают церковные имена.

Широкую популярность приобрели именно православные имена, ведь верующим важно, чтобы имя для ребенка было церковным. Среди них – много интересных вариантов. Рассмотрим их поподробнее.

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Преимущественно православный календарь содержит имена, входящие в лики святых. Они бывают греческого, древнееврейского, латинского или славянского происхождения.

Православные имена для мальчиков

Каждое имя принадлежит определенному святому. Например, популярное религиозное имя Августин. Оно возникло благодаря христианскому богослову, философу и церковному деятелю. Его деятельность предполагала формирование священников и распространении идеи обращение к Богу.

Противодействовал такому учению, как манихейство – сочетание христианства, иудаизма и буддизма. Когда-то он сам был последователем этого течения.



Святой Августин / Фото Rkc.org

Другое красивое имя религиозного происхождения Тимофей. Святого с таким именем обратил в христианство апостол Павел. С тех пор он активно начал проповедовать Евангелие. Считается, что именно Тимофей был любимым учеником Павла.



Святой Тимофей / Фото Church.ua

А вот мученик, по имени Гордый сначала был начальником римского войска. Христианство так повлияло на человека, что он оставил престижную должность, которая очень хорошо оплачивалась, и ушел жить в пустыню. В то время происходило преследование верующих, и после возвращения из пустыни, Гордей громко заявил, что не будет поклоняться идолам, потому что верует в Бога. За это он подвергался жестоким мучениям, но не изменил свой выбор.



Святой Гордей / Фото Магазин "Покрова"

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