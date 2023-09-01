Не оставят равнодушным: 5 православных женских имен, которые встречаются реже всего

Религия – это вопрос достаточно личный. Впрочем, для многих людей – это неотъемлемая часть жизни, которая играет важную роль. Это также имеет отношение к именам.

Если вы ожидаете младенца, то вероятно, вы в поиске имени для ребенка. Вас могут заинтересовать имена религиозного происхождения. 24 Канал подготовил небольшой сборник православных имен для девочек.

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Православные женские имена: список

Василиса – редкое имя, берущее начало с древнегреческого языка. Там оно звучало как "Басилина", ведь имело значение "жена басилевса" – императора. Так, форма с первой буквой "в" – "василевс", напоминавшая римский стиль, попала в Византию. Поэтому Василиса имеет значение "императрица", "владычица".

Раиса также имеет древнегреческие корни. На украинский переводится как "беззаботная", "легкомысленная". Существует еще такая трактовка, что Раиса образовалась от арабского слова "раисат" и значит "начальница".

Кетевань – популярное грузинское имя. Оно сформировалось от героя персидской мифологии Катаюна. Некоторые считают, что это грузинская форма имени Екатерина, хотя они не соединены между собой. Ведь Кетевань происходит из персидского языка, тогда как Екатерина – из греческого.

Ариадна — имя, пришедшее к нам из Древней Греции. Было распространено в старых мифах: именно так называлась дочь царя Крита. Это же имя принадлежало христианской мученице, считающейся покровительницей всех женщин с этим именем. Ариадна трактуется как "верная жена" или "достойная уважения".

Севастиана – женская форма мужского имени Севастиан. Образовалось от греческого слова "sebastianos", что означает "посвященный", "священный", "уважаемый". В Киевскую Русь попало из Византии, с распространением христианства.