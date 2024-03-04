5 красивых православных имен, которые можно выбрать для мальчика

Имя сопровождает человека по жизни, наделяет определенными чертами характера и помогает преодолевать трудности. Поэтому родителям стоит тщательно его выбирать для своих будущих сыновей или дочерей.

Оберегать детей будут православные имена, ведь раньше принадлежали святым. Подробнее об их значении и происхождении расскажет LifeStyle 24.

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Николай

Популярное в Украине имя Николай образовалось от имени Николас, которое имеет древнегреческое происхождение и означает "победитель народов".

Владельцам этого имени присущи спокойствие, выдержка и рассудительность. Поэтому эмоции редко выходят из берегов, они умеют контролировать себя.

Ростислав

Славянское имя Ростислав состоит из двух слов: "расти" и "слава", поэтому трактуется как "слава, которая растет".

Ростиславы не любят долго засиживаться на одном месте. Они постоянно самосовершенствуются, двигаются вперед, учатся и работают.

Подборка имен, которыми можно назвать сына / Фото Canva

Кирилл

Имя Кирилл имеет древнегреческие корни и переводится как "владыка", "господин". Иногда его также связывают с персидским словом, которое означает "солнце".

У парней, которые имеют это имя, достаточно сильный характер, который люди не всегда могут выдержать. Однако они обладают прекрасным чувством юмора.

Виталий

Имя Виталий пришло к нам из Древнего Рима и трактуется как "тот, что дает жизнь", "жизненный", "жизнеспособный".

Такие мужчины умеют отдаваться работе на полную, поэтому нередко достигают значительных успехов. Они любят быть лидерами среди других людей.

Августин

С латинского языка имя Августин переводится как "священный", "величественный". Оно наделяет ребят невероятной импульсивностью и свободолюбием. Они не любят ограничения, правила, поэтому всегда делают все по-своему.