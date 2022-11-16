Как стирать мягкие игрушки: простые лайфхаки по уходу

Во время полномасштабных действий особенно часто следует уделять внимание чистоте игрушек вашего ребенка – только один поход с любимой мягкой игрушкой к укрытию может испачкать вещь и огорчить ребенка.

В игрушках, даже визуально чистых, легко появляются пылевые клещи, которые вредны для здоровья, поэтому нужно позаботиться, как правильно постирать игрушку, оставить ей первоначальный вид и не расстроить ребенка, пишет 24 канал.

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Мягкие игрушки можно почистить тремя методами – ручной стиркой, машинной и сухой уходом. Рассмотрим все варианты стирки мягких игрушек.

Как постирать мягкие игрушки вручную

Большие и негабаритные игрушки лучше нести сразу в химчистку, а вот маленьких мягких любимцев можно постирать на руках.

Для этого необходимо:

Наполнить емкость для стирки водой – температура не должна превышать 40 градусов;

Добавить моющее средство;

Положить игрушку в мыльную воду и дать отмокнуть примерно 10 минут.

Стирать руками или использовать мягкую щетку, чтобы справиться с серьезными загрязнениями;

Прополоскать в чистой воде и дать высохнуть.

Как стирать мягкие игрушки / Фото Unsplash

Машинная стирка игрушек – как делать

Многие игрушки не предусмотрены для стирки в машинке, поэтому сначала тщательно изучите этикетку на изделии – там должна быть написана предельная температура воды и режим стирки.

Что постирать игрушку в машинке, нужно:

Положить вещицу в мешок для стирки. Также подойдет белая наволочка, которую не жалко; Установить программу бережной стирки. Температура не должна превышать 40 градусов; Установите отжим в машинке на низкую скорость. Высушите игрушку – поместите ее на чистую сухую ткань и оставьте в комнате на ровной поверхности. Подвешивать игрушки не рекомендуется – они могут утратить свою форму.

Как стирать мягкие игрушки / Фото Unsplash

Сухая чистка мягких игрушек

Если игрушка не предусмотрена для машинной или ручной стирки, очистить ее можно сухим способом.

Для этого:

Пропыленосые игрушки насадкой, которая собирает не только пыль, но и лишнюю шерсть и волосы;

Положите игрушку в полиэтиленовый пакет и насыпьте туда соду или картофельный крахмал – от размера игрушки зависит количество средства;

Закройте пакет и потрясите его, чтобы очиститель попал на всю игрушку;

Оставьте мягкую игрушку в пакете на несколько часов;

После этого повторно пропилосось ее.

Как стирать мягкие игрушки / Фото Unsplash