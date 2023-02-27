Еда – не основное: ПЦУ и УГКЦ рассказали, как правильно поститься и в чем цель Великого поста

Великий пост для православной и греко-католической церкви проходит с 27 февраля по 15 апреля. В настоящее время верующие соблюдают определенные ограничения в пище и стараются не употреблять мясо, сыр, яйца и молочные продукты.

Однако во время поста необходимо заботиться и о духовном очищении. В комментарии 24 Канала священники ПЦУ и УГКЦ рассказали об основном значении поста для верующих и объяснили, как правильно поститься.

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Как правильно соблюдать пост

В Великий пост христиане подражают Иисусу Христу, который, пребывая в пустыне, постился и молился в течение 40 дней. Поэтому для поста важен как телесный, так и духовный аспекты.

Важно понимать, что пост состоит не только в пище. Поскольку если бы пост означал лишь ограничение в пище, тогда, как говорит святой Иоганн Дамаскин, были бы святыми коровы, потому что они едят только траву,

– объяснил Михаил Емельян.

Священник отметил, что еда во время поста – это не основная цель. Поскольку пост – это не диета, а добровольное самоограничение человека на определенный период всего лишнего, что отвращает его и негативно влияет на него. Ради духовного поста мы постимся и телесно. Таким образом верующие усовершенствуются и душой и телом. По словам священника, пост – это путешествие, во время которого мы избавляемся от того, что нас отдаляет от Бога. В это время мы очищаем свои души от грехов.



Великий пост 2023 / Фото Pinterest

По словам отца УГКЦ Василия Руденко, пост – это не об отказах, а о том, чтобы сделать какое-то качественное продвижение в своей жизни: "В посту каждому человеку нужно делать какое-то продвижение и качественно измениться. Потому что пост – это не об отказе, а об обращении. О том, что человек должен стать лучше. Он должен понять свои ошибки и попытаться их каким-то образом исправить».

Кроме того, отец отметил, что от поста освобождаются люди пенсионного возраста, дети, а также больные люди, которые не могут позволить себе отказываться от каких-либо продуктов. Поэтому, как соблюдать пост – выбор каждого лично.

В Великий пост церковь призывает соблюдать пост всем. Конечно, каждый это должен делать в соответствии со своими возможностями. Кто отказывается от определенной пищи, а кто - от плохих привычек: курение или алкоголя. Четких предписаний не от чего человеку нужно отказаться, ведь каждый должен определиться сам,

– объяснил священник.



Как правильно поститься: объяснение священника / Фото Pinterest

Напомним, что не всем людям стоит соблюдать строгий пост. Ведь верующим, у которых есть проблемы со здоровьем, опасно запрещать употреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Поэтому поститься не обязательно лицам, имеющим серьезные заболевания, беременным и роженицам, детям до 14 лет, пожилым людям, бездомным, людям, которые находятся в дальней дороге (более 8 часов) и тем, кто тяжело и много работает.