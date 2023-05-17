Как правильно сажать арахис, чтобы получить большие орехи

Арахис довольно популярным орехом среди украинцев. Ведь он содержит немало полезных веществ и еще очень вкусен. Можно посадить его в огороде, но нужно знать, как это правильно делать.

Арахис любят за его хороший вкус и питательные вещества. Он дает много энергии и сил. Можно попробовать усадить этот орех возле дома. 24 Канал расскажет, как правильно посадить арахис.

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Как посадить арахис

Выбираем для этого ореха открытый участок с доступом к солнечному свету. Арахису требуется много света для здорового роста.

с доступом к солнечному свету. Арахису требуется много света для здорового роста. Копаем землю на глубину 15-20 сантиметров и удаляем все сорняки и другие ненужные растения. Можно добавить компост или органическое удобрение для улучшения плодородия почвы. Земля должна прогреться до +15, чтобы сеять орех.

и другие ненужные растения. Можно добавить компост или органическое удобрение для улучшения плодородия почвы. Земля должна прогреться до +15, чтобы сеять орех. Выбор семян играет огромную роль для грядущего урожая. Следует выбирать то, которое максимально подходит для климата в вашем регионе.

играет огромную роль для грядущего урожая. Следует выбирать то, которое максимально подходит для климата в вашем регионе. Сеем семена арахиса в землю на глубину 5-7 сантиметров и оставляем расстояние между растениями 20-30 сантиметров. Семена советуют сажать в строчки, сохраняя расстояние 60-75 сантиметров.



Садим арахис / Фото Троицкое. City