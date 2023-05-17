Как правильно сажать арахис, чтобы получить большие орехи
17 мая 2023, 11:32Читати новину українською
Арахис довольно популярным орехом среди украинцев. Ведь он содержит немало полезных веществ и еще очень вкусен. Можно посадить его в огороде, но нужно знать, как это правильно делать.
Арахис любят за его хороший вкус и питательные вещества. Он дает много энергии и сил. Можно попробовать усадить этот орех возле дома. 24 Канал расскажет, как правильно посадить арахис.
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Как посадить арахис
- Выбираем для этого ореха открытый участок с доступом к солнечному свету. Арахису требуется много света для здорового роста.
- Копаем землю на глубину 15-20 сантиметров и удаляем все сорняки и другие ненужные растения. Можно добавить компост или органическое удобрение для улучшения плодородия почвы. Земля должна прогреться до +15, чтобы сеять орех.
- Выбор семян играет огромную роль для грядущего урожая. Следует выбирать то, которое максимально подходит для климата в вашем регионе.
- Сеем семена арахиса в землю на глубину 5-7 сантиметров и оставляем расстояние между растениями 20-30 сантиметров. Семена советуют сажать в строчки, сохраняя расстояние 60-75 сантиметров.
Садим арахис / Фото Троицкое. City
- После посадки тщательно полейте растения. Арахис нуждается в регулярном поливе, особенно на начальных стадиях роста. Поддерживайте почву влажной, но не стоит заливать, поскольку это ухудшает развитие растений.
- Если участок зарастет сорняками, то урожая ожидать не стоит. Пропалывать арахис следует после выпадения осадков или полива. После формирования завязки орех необходимо окучивать так же, как картофель.
- Арахис хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Особенно важно это делать при формировании листьев, цветении и завязывании плодов.