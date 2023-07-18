Цветоводы рассказали, как часто нужно поливать растения дома

Цветоводы часто жалуются, сколько воды в среднем нужно цветам. Цифры могут быть разными, но есть определенные общие рекомендации.

Конечно, частота полива зависит от конкретного растения, потому что одним нужно больше воды, а другим – меньше. Как здесь разобраться – расскажет 24 Канал.

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Полив цветов: как правильно проводить

Лучше всего использовать для полива мягкую воду, ни в коем случае – не хлорированную. Из под крана тоже не очень подходит. Ее нужно хоть процедить через фильтр.

Цветы любят полив теплой водой, особенно в период активного роста Температура воды должна быть на несколько градусов выше, чем в помещении. Если будете брать для полива холодную жидкость – увидите, что стебли и корни гниют, одновременно могут осыпаться листья.

Очень хорошо, когда есть возможность брать для полива воду из колодца, потому что она не содержит никаких примесей. Впрочем, ее нужно немного подогреть. Идеальный вариант – дождевая вода, получаемая растениями в естественных условиях. Чтобы она не испортилась при хранении, добавьте в сосуд несколько кусков древесного угля.



Полив растений / Фото Kvitofor

В летний период специалисты советуют поливать цветы вечером, потому что они лучше поглощают влагу ночью. В то же время утром вода гораздо быстрее испаряется, ведь температура воздуха растет. Также вечером корни лучше впитывают питательные вещества.

Опрыскивание растений

Для комнатных растений важен не только полив, но и опрыскивание. Ведь родиной многих из них тропики – то есть, регионы, где постоянно идут дожди и высокая влажность. Сухость – для них неизвестна.



Опрыскивание растений / Фото Lifehacker

Поэтому там, где очень сухой воздух, листья активно испаряют влагу, соответственно начинают пересыхать почву. Чтобы вы не оказались в такой ситуации, помните, что следует опрыскивать растения по 2-3 раза в день утром и вечером. Используйте чистую теплую воду без хлора и примесей.