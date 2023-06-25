Перец будет расти на дрожжах: 5 самых действенных рецептов, проверенных годами

Универсальное средство, которое найдется у каждого – это дрожжи. Они содержат вещества, которые повышают рост овощей, таких как перец.

Подкормка перца дрожжами – отличный способ улучшить урожайность укрепить сопротивляемость растения против болезней и вредителей. Как удобрить перец дрожжами подскажет 24 Канал.

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Как удобрить перец дрожжами

Удобрения на основе дрожжей в основном вносят трижды: после посадки рассады, в период массового цветения и во время активного роста плодов.

Оптимальный вариант подкормки – приготовление раствора на основе следующих веществ:

Дрожжи – 200 граммов;

Вода – 5 л.



Дрожжи / Кондитерская "2 зайца"

Не повредит добавить еще столовую ложку сахара, чтобы быстрее происходил процесс брожения. Такой раствор следует смешать с водой, дать настояться 2 часа в тепле. Затем 1 часть массы размешиваем в 10 частях воды. Таким удобрением можно поливать рассаду и уже взрослые растения. В зависимости от возраста саженца понадобится 0,5-1 литр под каждый перец.



Пепел / Фото "Радио Трек"

Сочетание дрожжей и пепла – хорошее решение как для открытого грунта, так и для теплицы. Вносите раствор или саму пепел под корень саженца. Затем щедро поливаем грядку с овощем, не жалея воды. Разрешенная доза – 0,5 литра под куст. На старшие перцы – от 1 до 2 литров.

Можно добавить в дрожжевое удобрение настой из травы. Скашиваем сорняки и ставим его в бочку с водой. Пусть настаивается. Оно будет вонять, но для перцев – это эффективная подкормка, после которой они активнее развиваются.

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Травяной настой / Фото "Благодарный дачник"

Похожий метод – во вместительную бочку залить 5 литров воды 1 ведро сорняков, добавить 500 граммов сырых дрожжей и 1 буханку хлеба, которую следует заранее измельчить. После брожения в 2-4 дня можете подливать кусты перца до 1 литра на растение.



Куриный помет / Фото "Сельское хозяйство и садоводство"

Куриный помет – действенный метод удобрения перцев, дающий большой урожай. Чтобы сделать такую подкормку, нужно взять 2 стакана куриного помета, 2 стакана золы, 100 граммов сахара и 100 граммов дрожжей. Эти вещества разбавляем в одном сосуде и пусть бродит 2 часа. Такую смесь можно разбавить в 10 литрах воды.