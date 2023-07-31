Будут сиять чистотой: чем и как почистить очки

31 июля 2023, 11:38
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Очки помогают лучше видеть, а еще защищают от солнца. Проблема в том, что они быстро загрязняются.

Кроме того, что грязь наслаивается на очках и образуются царапины, это вредит и коже. Потому что могут появляться прыщи и угри. Никому это не нужно. Как быстро и действенно почистить очки – знает 24 Канал.

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Как эффективно почистить очки

  • Для того чтобы чистить линзы, возьмите микрофибру – специальную ткань, которую часто продают вместе с очками. Будьте осторожны с обычными тканями, потому что они могут оставлять следы на линзах.


Микрофибра / Фото Bag24

  • Никогда не протирайте очки рукавами или своей одеждой. Иногда очень хочется поскорее сделать очки чистыми, но так можете поцарапать линзы.

  • Перед тем, как вы будете вытирать линзы, промойте очки под теплой водой с обеих сторон. Да, вы избавитесь от грязи, и легче будет чистить. Можете воспользоваться ушной палочкой, чтобы вымыть труднодоступные места.

  • Горячая вода может повредить покрытие линз или оправ. Также не протирайте линзы над паром, чтобы не треснуло стекло.

  • Для чистки очков, воспользуйтесь специальным спреем. Это оптимальный вариант. Домашние средства не подойдут, потому что могут испортить очки. Большинство из них оказывают еще и антибактериальный эффект.


Чехлы для очков / Фото Pohvalin

  • Когда вы не используете очки, храните их в чехле или футляры. Это защитит их от царапин, пыли и других повреждений.

Чем нельзя чистить очки

Народные средства, к сожалению, не подойдут для чистки очков. Они слишком агрессивны, речь идет о:

  • нашатырный спирт;
  • аммиак;
  • уксус;
  • спирт;
  • ацетон;
  • растворитель;
  • отбеливатель;
  • средства бытовой химии и косметологии

Автор: Вікторія Козар