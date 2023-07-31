Будут сиять чистотой: чем и как почистить очки

Очки помогают лучше видеть, а еще защищают от солнца. Проблема в том, что они быстро загрязняются.

Кроме того, что грязь наслаивается на очках и образуются царапины, это вредит и коже. Потому что могут появляться прыщи и угри. Никому это не нужно. Как быстро и действенно почистить очки – знает 24 Канал.

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Как эффективно почистить очки

Для того чтобы чистить линзы, возьмите микрофибру – специальную ткань, которую часто продают вместе с очками. Будьте осторожны с обычными тканями, потому что они могут оставлять следы на линзах.



Микрофибра / Фото Bag24

Никогда не протирайте очки рукавами или своей одеждой . Иногда очень хочется поскорее сделать очки чистыми, но так можете поцарапать линзы.

Перед тем, как вы будете вытирать линзы, промойте очки под теплой водой с обеих сторон. Да, вы избавитесь от грязи, и легче будет чистить. Можете воспользоваться ушной палочкой, чтобы вымыть труднодоступные места.

Горячая вода может повредить покрытие линз или оправ. Также не протирайте линзы над паром, чтобы не треснуло стекло.

Для чистки очков, воспользуйтесь специальным спреем. Это оптимальный вариант. Домашние средства не подойдут, потому что могут испортить очки. Большинство из них оказывают еще и антибактериальный эффект.



Чехлы для очков / Фото Pohvalin

Когда вы не используете очки, храните их в чехле или футляры. Это защитит их от царапин, пыли и других повреждений.

Чем нельзя чистить очки

Народные средства, к сожалению, не подойдут для чистки очков. Они слишком агрессивны, речь идет о: