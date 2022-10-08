Свет без пыли: как правильно чистить плафоны, светильники и люстры

Светильники с закрытыми плафонами не только производят в комнате мягкий и приятный свет, но и выступают в роли пылесборников, накапливающих загрязнение сверху. Чтобы не дышать пылью, нужно своевременно и правильно чистить светильники.

24 канал собрал советы, как лучше убирать светильники с плафонами и лампы закрытого типа от пыли, паутины и загрязнений.

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Грязные осветительные приборы кроме аномального накопления пыли могут уменьшить количество света, получаемого комнатой, используя то же количество энергии, и уменьшить срок службы лампочек. Так что чистить плафоны нужно часто и тщательно, чтобы продолжить их работу.

Регулярная очистка от пыли

Осветительные приборы следует еженедельно тщательно протирать от пыли. Это можно сделать, если светильники все еще висят на месте.

Для этого следует использовать инструмент для пыли с длинной ручкой, чтобы дотянуться до потолочных светильников, люстр и даже встроенного освещения и удалить пыль. Если даже инструментом с длинной ручкой достаточно трудно добраться до загрязнения, возьмите лестницу и соблюдайте правила безопасности.

Как почистить люстры и плафоны / Фото Unsplash

Если это делать еженедельно, часть глубокой очистки осветительных приборов нужно производить только дважды в год.

Как чистить закрытые стеклянные плафоны на потолке

Пока вы чистите плафоны, их нужно выключать во избежание ожогов и возможного возгорания. Так вы обезопасите и себя, и своих близких.

Сначала нужно открутить светильники от потолка, лампы или основания. После этого выбросьте из плафона пыль, жучков и любую другую грязь. Затем протрите пыль изнутри и снаружи – для этого подойдут салфетки из микрофибры или мягкие тряпки.

Если вы хотите капитально промыть стеклянные плафоны – раковина с теплой водой и несколькими каплями мягкого моющего средства – это все, что нужно. Дайте светильникам постоять в мыльном растворе несколько минут, прежде чем вытереть их и промыть. Вытрите их сухим полотенцем, особенно внутреннюю часть.

Как почистить люстры и плафоны / Фото Unsplash

Очиститель стекла можно использовать для мытья стеклянных светильников.

Как чистить люстры

Никогда не ставьте стеклянные светильники в посудомоечную машину – вы рискуете сломать их.

Чтобы помыть люстру, сначала ее нужно будет разобрать. Запомните, как складывается механизм или снимите на видео процесс разборки, чтобы ничего не забыть.

Чтобы эффективно очистить люстры, можно смешать собственное моющее средство в пульверизаторе. Для него понадобится четверть стакана уксуса и 3-4 стакана воды.

Как почистить люстры и плафоны / Фото Unsplash

Также вы можете добавить несколько капель мыльного средства в пульверизатор с водой. Распылите раствор на части люстры и сразу высушите салфеткой из микрофибры, которая также поможет отполировать их.

Как мыть встроенное освещение

Встраиваемые лампы можно очистить, регулярно вытирая пыль внутри отверстия. Делать это нужно после того, как свет был выключен по крайней мере на час.

Для более глубокой очистки осторожно извлеките лампочку и протрите внутреннюю часть лампы влажной тряпкой. Чтобы максимально уберечь себя, выключите электричество в этой части дома во время работы.

Как почистить люстры и плафоны / Фото Unsplash