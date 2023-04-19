Нюанс, которого вы не знали: как правильно обрезать молодые деревья, чтобы они лучше росли

Обрезка является необходимой частью ухода за деревьями. Она ведь улучшает рост и развитие деревьев. У садоводов часто возникает вопрос, какие деревья можно обрезать, а какие лучше не стоит. Об этом – читайте дальше.

Молодые деревья предпочтительно обрезают для того, чтобы сформировать скелет веток и пропорционально разместить их в кроне древесины. Еще одной целью является толчок к плодоношению деревьев. В то же время, важно учитывать, насколько почки уже проснулись и их вероятный рост. А как правильно обрезать деревья и что нужно знать, расскажет 24 Канал.

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Виды обрезки

Существует 3 вида обрезки деревьев.

Обрезка омолаживающая выполняется у тех деревьев, где верхушка усыхается, а побеги уже не растут. При такой обрезке удаляем более 20% кроны. Это делается для того, чтобы дерево выглядело эстетично и пропорционально и не становилось опасностью для людей. Но процесс омоложения следует выполнять равномерно и не спеша, в течение нескольких лет.

выполняется у тех деревьев, где верхушка усыхается, а побеги уже не растут. При такой обрезке удаляем более 20% кроны. Это делается для того, чтобы дерево выглядело эстетично и пропорционально и не становилось опасностью для людей. Но процесс омоложения следует выполнять равномерно и не спеша, в течение нескольких лет. Формировочную обрезку осуществляют для сохранения природной формы деревьев и чтобы ветви были расположены пропорционально.

осуществляют для сохранения природной формы деревьев и чтобы ветви были расположены пропорционально. Санитарную обрезку применяют, чтобы избавиться от старого, ненужного и больного ветвей. Удаляют и ветви, которые растут внутрь кроны или растут около друг друга.

применяют, чтобы избавиться от старого, ненужного и больного ветвей. Удаляют и ветви, которые растут внутрь кроны или растут около друг друга. Регулировочная обрезка необходима для сохранения баланса между ростом, плодоношением и обновлением ветвей.

необходима для сохранения баланса между ростом, плодоношением и обновлением ветвей. Прореживающая обрезка выполняют, чтобы избавиться от стеблей, где они отходят от основной ветви. Это помогает явиться новым молодым побегам.

выполняют, чтобы избавиться от стеблей, где они отходят от основной ветви. Это помогает явиться новым молодым побегам. Подробная обрезка существует для того, чтобы проредить плодовые кроны деревьев.

существует для того, чтобы проредить плодовые кроны деревьев. Укорочение – метод, суть которого состоит в удалении верхней концевой части ветви. Таким образом, к почкам начинают лучше поступать питательные вещества и вода. Это способствует образованию новых побегов.

Как обрезать молодые деревья

Важно знать, как правильно выполнять обрезку деревьев в течение разных периодов их развития.

В частности, на протяжении первого года обрезки молодого дерева. Молодые насаждения без веток надо укорачивать на высоте одного метра от земли. Для этого нужно сделать косой срез над хорошо развитой почкой. Любые срезы нужно обрабатывать садовым варом. Когда появились первые листики, нужно оборвать снизу листьев до высоты 60 сантиметров так, чтобы осталось 4-5 почек. Они и сформируют первый ярус будущего дерева.



Как правильно обрезать молодые деревья / Фото Pxhere

Обрезка двухлетнего молодого дерева не менее важно. В таких саженцах нужно выбрать 4-5 крепких побегов, чтобы сформировать первый ярус скелетные ветви. Главных 4-5 ветвей необходимо укоротить на вторую или третью часть их длины. Всё зависит от сорта дерева. Если ветки выросли не менее полуметра, надо обрезать длину и оставить где-то 25 сантиметров выше скелетных ветвей.

В течение третьего года образуются 2 яруса скелетных веток, на 60-80 сантиметров дальше первого. На тех 4-5 ветвях от первого яруса, выросших из приобретенного саженца, на каждой из них нужно оставить по 2 веточки и точку роста (главная и 2 веточки). После чего обрезаем их и оставляем по 5-6 почек.

Чтобы крона не загущалась, нужно каждый год удалять те побеги, растущие в центр, а также перекрещивающиеся и соприкасающиеся друг с другом.

Те побеги, которые больше выросли за один год, нужно укоротить на половину. Плодовые деревья с сильными ветвями нужно укоротить на треть.

Нужно знать, что обрезка молодых деревьев и саженцев выполняют только весной до начала сокодвижения в деревьях.