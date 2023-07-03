Все это забывают: как обрезать кустовые розы, чтобы обильно цвели
Источник:"Мир растений"
Регулярная обрезка – одна из ключевых процедур, необходимая для развития роз. Она имеет ряд весомых преимуществ.
Обрезку следует проводить не только для формирования куста, но и для увеличения количества молодых побегов и бутонов во время цветения. Узнаем, как правильно обрезать кустовые розы.
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Чем обрезать розы
Чтобы обрезать розовые кусты, следует взять качественный инструмент с острым лезвием. Это необходимо для ровного среза побегов без надлома и других повреждений. Поэтому садоводы используют садовые ножницы, ножи и секаторы, чтобы не травмировать растения.
Секатор для розы / Фото Leto.ua
Для обрезки молодых стеблей и отцветших бутонов хорошо подойдут ножи и ножницы. Чтобы избавиться от мощных одревесневших побегов, берут секаторы. Когда обрезаете кусты, наденьте специальные варежки, чтобы не поцарапать и не поранить кожу.
Как обрезать розы летом
Летом можно производить как санитарную, так и формовочную обрезку. Надо удалить сухие ветви и увядшие бутоны, а также обрезать побег до здоровой почки.
- В случае, когда цветы срезали для букета, на 30-40 сантиметров, то они не нуждаются в обрезке. А вот, когда бутон остался на кусте после цветения, следует обрезать стебли. Таким образом, розы не будут тратить силы на образование семян. После этого он сможет повторно расцветать.
Обрезка отцветших бутонов / Фото "Дачная идея"
- Кусты, которым более 3 лет лучше прореживать, потому что они образуют много новых побегов, затемняющих пространство внутри куста. Из-за этого розы могут болеть грибком.
На тех кустах, где на одном побеге появляется несколько цветков, обрезаем всю кисть над верхним 5 листком. Саженцы, которые на стебле имеют только 1 цветок, нужно так обрезать, чтобы осталось всего 3-4 листа над уровнем земли. Это будет увеличивать количество побегов. Во второй половине лета рекомендуется удалять только увядшие бутоны.