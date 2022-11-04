Включаем режим электросбережения: как правильно экономить свет

В результате нападений российских оккупантов на электростанции и подстанции ситуация во многих регионах Украины напряженная. Чтобы уменьшить нагрузку на электросеть и не допустить перегрузки, следует знать, как правильно экономить энергию и пользоваться приборами в условиях нестабильной ситуации со светом.

Обычный утюг или электрочайник может оставить вас и ваших соседей без света – 24 канал выяснил, как правильно пользоваться домашними электроприборами, чтобы не допустить перегрузки сети.

Как прожить несколько дней без света: советы на случай отключения энергии

Уменьшайте энергонагрузку в час пик

Поврежденные обстрелами энергосистемы часто не справляются с нагрузкой, особенно в часы пик. Работники энергослужб, а также главы общин просят жителей городов и сел уменьшить потребление электричества с 7:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 23:00.

Именно в эти часы украинцы больше всего используют электроприборы и нагружают сеть. Чем больше энергии используется в настоящее время, тем дольше и тяжелее проводятся ремонтные работы по восстановлению света.

Как правильно использовать электроприборы

Имеющиеся в каждом доме приборы можно разделить на 3 условные группы – красную (приборы этой группы имеют наибольшее энергопотребление), желтую (среднее энергопотребление) и зеленую (наименьшее использование энергии).

К красной группе относятся:

Стиральная машина;

Фен;

Электрический чайник;

Бойлер;

Утюг;

Кондиционер и отопитель;

Электроплита, микроволновка, электродуховка, мультиварка.

Эти приборы не следует использовать в час пик, поскольку их мощность быстро перегружает энергосистему и может привести к отключению энергии. Кроме того, нельзя использовать несколько приборов из этой группы одновременно – пользуйтесь ими только поочередно, чтобы не повредить электросеть.



Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

К желтой группе относятся посудомоечная машина и тостер – эти приборы не следует включать вместе с красными приборами.

К зеленой группе относятся:

Компьютер, ноутбук;

Планшет, мобильный телефон;

Телевизор;

Приборы освещения;

Холодильник.

Этими приборами можно пользоваться в течение дня – они достаточно энергоемкие, чтобы не перегружать сеть. Однако для собственной экономии рекомендуется выключать эти приборы, когда ими не пользуетесь.

Как экономить электроэнергию / Фото Unsplash

Что можно сделать для экономии электричества

Чтобы не допускать перегрузок, можно:

Стирать вещи при самой низкой температуре, чтобы не привлекать нагревательные элементы машинки – они также нагружают энергосеть. Греть в электрочайнике воды только один раз – чтобы прибор не использовал энергии больше, чем нужно для чашки чая или кофе. Не оставлять приборы в спящем режиме – они также используют энергию, хотя и несколько меньше. Включать обогреватели или кондиционеры на ночь – так вы не будете перегружать сеть и согреть. Не оставляйте бойлер включенным постоянно – включайте прибор только тогда, когда нужно принять душ или помыть посуду.

Как экономить электроэнергию / Фото Unsplash