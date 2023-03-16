От зимы к зиме: как правильно хранить теплые вещи, чтобы они не испортились

Как только на дворе появляются теплые лучи солнца, мы начинаем сбрасывать с себя тяжелые зимние вещи и одеваться свободнее. Однако стоит позаботиться о теплой одежде, поскольку она еще понадобится на следующий год. Советы, как это правильно сделать – читайте дальше.

Часто зимняя одежда быстро изнашивается из-за неправильного хранения. Ведь если пуховики или шубы лежат в плохом месте, там может завестись моль или проникнуть излишняя влага, пишет 24 Канал.

К теме Свежесть и чистота: 4 средства, которые устранят неприятный запах в ванной комнате

Рассмотрим несколько лайфхаков, которые помогут сберечь зимние вещи в хорошем состоянии до следующего сезона.

Как правильно хранить зимние вещи

Верхняя одежда

Перед тем, как поместить одежду в шкаф, ее нужно постирать самостоятельно или отнести в химчистку. Шубы и пальто необходимо обработать специальным спреем, защищающим их от вредных насекомых. Ведь в вещах из меха и шерсти может завестись моль или пылевые клещи.

Чтобы защитить одежду от моли, положите в шкаф мешочек с ароматными растениями или попрыскайте эфирными маслами.

Верхнюю одежду следует хранить в специальных тканевых чехлах. Для курток и пуховиков можно использовать полиэтиленовую пленку. Вещи из кожи обработайте специальным спреем или используйте касторовое масло или вазелин.

Одежду лучше всего хранить на вешалке в шкафу или отдельной комнате. Не рекомендуется размещать зимние вещи на антресоле или чердаке.



Как правильно хранить верхнюю одежду до следующей зимы / Фото Pinterest

Головные уборы

Теплые шарфы и шапки следует постирать и обработать защитным средством. После этого найдите удачное место в комнате для их хранения. К примеру, головные уборы можно завернуть в пакет и положить на шкаф. Кроме того, существуют специальные органайзеры, с помощью которых можно компактно разместить вещи в доме.

Храните шапки и шарфы вместе в одном пакете или коробке.



Как сохранить головные уборы в хорошем состоянии до следующей зимы / Фото Canva

Зимняя обувь

Сначала следует тщательно вымыть сапоги. Затем высушите обувь при комнатной температуре и нанесите специальное защитное средство. Это может быть крем, воск, спрей или губка для ухода за обувью.

Не сушите ботинки из кожи или экокожи у батареи, так как они могут потрескаться.

Храните зимнюю обувь в коробке. Положите туда куски бумаги или газеты, чтобы сапоги сохранили свою форму до следующего сезона.



Как правильно хранить зимнюю обувь / Фото Canva