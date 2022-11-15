Это может спасти весь урожай: как правильно хранить лук зимой

Зима обещает быть холодной и длинной, а электричество – непостоянным, поэтому стоит позаботиться о собственных запасах. Читайте, как правильно хранить лук, чтобы он пережил зиму и согласился на посадку к новому сезону.

Хранение лука довольно простое, однако, чтобы он как можно дольше оставался свежим и радовал вас на протяжении всей зимы, нужно соблюдать несколько правил, пишет 24 канал.

Читайте также Как хранить овощи, когда отключили энергию: сколько выдержат без холодильника популярные овощи

Как подготовить лук к хранению

Чтобы ваш урожай сохранился как можно дольше, необходимо подготовить лук к длинной зимовке.

Основным трюком долгого хранения являются листья лука – после того, как вы собрали урожай, не отрывайте засохшие листья, которые уходят из шейки лука. Обрежьте его примерно на 4 – 10 сантиметров и оставьте так – это поможет не впускать бактерии в тело лука и не допустит потерю воды из овощей.

Для хранения лука в связках или венках нужно оставлять листья чуть длиннее – 10+ сантиметров.

Как хранить лук на зиму / Фото Unsplash

Правила сохранения лука

Чтобы лук хорошо хранился, не гнил и не портился, важно подготовить надлежащее помещение для хранения:

Комната или другое помещение должно быть с комнатной температурой примерно 18 – 24 градусов Цельсия.

Лук можно складывать в корзины или ящики до 20 килограммов, а также связывать в венки или связки.

Минимальная температура хранения для лука должна быть +2 градуса – лук можно хранить в погребах или достаточно теплых подвалах. Чаще низкие температуры подходят для лука-севок или головок, которые пойдут на посадку весной.

Как хранить лук на зиму / Фото Unsplash

Что нельзя делать при хранении лука

Несмотря на то, что эта культура очень нетребовательна для хранения, лучше не использовать для хранения лука пакеты, мешки или ящики, которые не обеспечат достаточной вентиляции воздуха. Из-за отсутствия циркуляции лук может быстро испортиться и испортить другие овощи.

Также нельзя допускать колебаний температуры и влажности – если в помещении, где хранится лук, будут сквозняки или сырость, овощи быстро испортятся.

Как хранить лук на зиму / Фото Unsplash

Как хранить лук на зиму / Фото Unsplash