Позитив неожиданно признался, пойдет ли защищать Украину от оккупантов
Источник:УНИАН
Бывший участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний признался, что сейчас состоит на военном учете. Артист рассказал, когда именно ходил в военкомат.
Летом Позитив откровенно рассказывал, что было с ним после распада группы "Время и Стекло". Он признался, что тогда боролся с депрессией. Это связано с трудностями в сольной карьере.
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Позитив сказал, пойдет ли защищать Украину
Алексей Завгородний поделился, что записался в местную терроборону еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По словам артиста, он долгое время находился в очереди. Это было связано с тем, что в военкомате парню сказали, что ему лучше заниматься своим делом – петь. Алексей отметил, что военные попросили его о публичной помощи, чтобы люди не паниковали из-за начала большого наступления.
Затем мы поехали в Хмельницкую область делать мероприятия для детей-переселенцев. Уже там я пошел в местный военкомат и прошел комиссию. У меня есть документ, что я стою на учете,
– рассказал он.
Певец сказал, что в случае, если получит повестку, отправится на фронт. Он добавил, что умеет стрелять.
Я был на полигонах и уже более-менее научен собирать автомат и стрелять. Всем советую все-таки пройти полную военную подготовку – сейчас нужно быть готовым ко всему.
– подчеркнул артист.
Известно, что после большого наступления страны-агрессорки в Украину Алексей Завгородний периодически приобщается к волонтерским инициативам и выступает для детей-переселенцев. Певец также принимает участие в благотворительных концертах для украинских защитников.
Предыдущие заявления
- В августе артист высказался по поводу готовности идти на фронт. Завгородний не скрывал, что ему, как и многим, страшно идти воевать.
- Впоследствии певец признался, что долго страдал от алкогольной зависимости. По словам артиста, спиртное помогало ему закрыться от себя и мира. Однако со временем он понял, что это не помогает. Алексей даже считал себя бывшим алкоголиком.
- Также Завгородний поделился, что сольный путь – более сложный, потому что вся ответственность на тебе. Ведь когда ты в коллективе, всегда можно спрятаться за коллегой.
- В сентябре Позитив рассказал, почему сейчас почти не общается с рэпером Потапом, с которым работали более 20 лет. Выяснилось, что на его дружбу с Потапом повлияло сокращение работы, а также то, что Потап занимался карьерой Дорофеевой и NK.