Позитив неожиданно признался, пойдет ли защищать Украину от оккупантов

Бывший участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний признался, что сейчас состоит на военном учете. Артист рассказал, когда именно ходил в военкомат.

Летом Позитив откровенно рассказывал, что было с ним после распада группы "Время и Стекло". Он признался, что тогда боролся с депрессией. Это связано с трудностями в сольной карьере.

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Позитив сказал, пойдет ли защищать Украину

Алексей Завгородний поделился, что записался в местную терроборону еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По словам артиста, он долгое время находился в очереди. Это было связано с тем, что в военкомате парню сказали, что ему лучше заниматься своим делом – петь. Алексей отметил, что военные попросили его о публичной помощи, чтобы люди не паниковали из-за начала большого наступления.

Затем мы поехали в Хмельницкую область делать мероприятия для детей-переселенцев. Уже там я пошел в местный военкомат и прошел комиссию. У меня есть документ, что я стою на учете,

– рассказал он.

Певец сказал, что в случае, если получит повестку, отправится на фронт. Он добавил, что умеет стрелять.

Я был на полигонах и уже более-менее научен собирать автомат и стрелять. Всем советую все-таки пройти полную военную подготовку – сейчас нужно быть готовым ко всему.

– подчеркнул артист.

Известно, что после большого наступления страны-агрессорки в Украину Алексей Завгородний периодически приобщается к волонтерским инициативам и выступает для детей-переселенцев. Певец также принимает участие в благотворительных концертах для украинских защитников.

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