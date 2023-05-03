Пожелтели перья в чесноке: 5 простых средств, которые спасут ситуацию

У огородников нередко случается ситуация, когда перья в чесноке начинают желтеть. Причин может быть многое, зависит от ситуации. Надо знать, как решить эту проблему.

Нередко у огородников встречаются проблемы с насаждениями. Не является исключением и желтение перьев чеснока. Что делать в такой ситуации – подскажет 24 Канал.

Смотрите также Чем подкормить перец: 5 проверенных средств для хорошего урожая

Что делать с пожелтевшими перьями в чесноке

Если перья чеснока пожелтели, то может быть несколько причин этого явления. Мы собрали самые распространенные причины и советы, как спасти растение:

Недостаточный полив. Если растение не получает достаточно влаги, то перья могут начать пожелтеть. Следует проверить, насколько влажна земля. Если сухая – нужно произвести регулярный и достаточный полив.

Лишний полив. Чрезмерный полив также приводит к желтению перьев. Убедитесь, что земля хорошо впитывает воду.



Полив чеснока / Фото Agronomist

Недостаточный уход за растением. Плохой уход за растением, в частности, недостаточное питание часто вызывает пожелтение перьев. Посмотрите, получает ли растение достаточно питательных веществ и хорошо ли оно растет.

Заражение болезнями. Иногда пожелтение перьев может быть признаком заражения растения болезнями. Надо проверить растение, заражено ли оно вредителями или нет. И если их обнаружили, нужно избавиться от них.

Изменение условий выращивания. Растение может реагировать на определенные изменения в его выращивании. Речь идет о резком изменении температуры или освещении. Поэтому нужно постепенно менять среду или средства для чеснока, чтобы растение могло полноценно адаптироваться к этому.

Что делать, если перья пожелтели

Если чеснок пожелтел от нехватки питательных веществ, нужно обработать его мочевиной. Удобрение мочевиной производят в пропорции 1 спичечной коробки на 1 квадратный метр с заделкой в землю.

Чтобы перья чеснока не желтели, нужно обработать его в соляном растворе. Пропорция такова: 1 столовая ложка соли на 1 литр воды. В нем можно замачивать не больше 5 минут.

Можно использовать и раствор марганцовки для улучшения состояния чеснока. В нем следует замачивать около 10-12 часов.



Раствор марганцовки / Фото Vseznayko

Поможет в этой ситуации раствор медного купороса. Здесь следует придерживаться такой пропорции: 1 чайная ложка на 10 литров воды.



Медный купорос / Фото Prom

Спасти пожелтевший чеснок можно также народными средствами. Например, раствором нашатырного спирта или золы. Нашатырный спирт содержит много азота, а пепел – калий и фосфор.