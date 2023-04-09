"Светлая Вербница наступила": трогательные поздравления с Вербным воскресеньем в прозе и стихах

9 апреля христиане отмечают Вербное воскресенье, которое знаменует въезд Иисуса Христа в Иерусалим. В этот светлый день принято освящать в церкви веточки вербы и поздравлять родных.

"Не я бью – ива бьет, через неделю – Пасха" – такое приветствие будет звучать по всей Украине. 9 апреля верующие отмечают особый, светлый день. Нетерпеливо ожидают праздника Воскресения Господнего. 24 Канал подготовил подборку трогательных поздравлений в прозе и стихах, которые в Вербное воскресенье следует отправить родным и друзьям.

Не упустите "Не я бью – ива бьет, через неделю – Пасха": картинки-поздравления с Вербным воскресеньем

Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в стихах

Светлая Вербница наступила,

Радость нам подарила,

Край дорог и у реки

Покрылись котом вербички.

Отрасли посвятили,

Деток уму научили,

Чтобы здоровыми росли,

Маму с отцом уважали!

***

Пусть коснется вас лоза ивовая,

Серенькая веточка пушистая,

Чтобы вы были всегда здоровы

Чтобы радостно встретили праздник Пасхи!

***

Господь нас всех благословит сегодня,

Крепким здоровьем, морем благ земных,

И веточки вербы как полотенца цветастые,

Христу тихо стелются к ногам!

***

Воскресенье вербное к нам в гости пришло,

Во время когда в зеленые одеяния одеваются леса,

Расцвела верба, чтобы мы Исуса встречали,

С пожеланиями любви и красоты!

И благодать Божия нас коснется непременно,

Благословит Господь нам мать Украину,

Чтобы мы в радости и счастье долго жили,

Нам Матерь Божья даст всем здоровье и силы!

***

Коснусь пушистым котом сереньким,

Коснусь тебя легонько вербой,

Готовься встречать светлую Пасху,

Пасха идет к нам с тобой!



Поздравление с Вербным воскресеньем 2023 / Фото Pixabay

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе

Поздравляю тебя с прекрасным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему лучшему!

***

Пусть навеянный ивой аромат весны станет символом новой жизни. Пусть эти первые ростки символизируют начало нового пути, ведущего к счастью, миру и благополучию. Сохраняйте и оберегайте друг друга от неприятностей, как легкое пламя свечи от случайного дуновения ветра.

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Поздравляю тебя с праздником Вербного воскресенья! В этот день наш Господь вошел в Иерусалим и вступил на путь страданий ради спасения человечества. Пусть жизнь каждого из нас будет достойна этой святой жертвы!

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В день светлого Вербного воскресенья примите мои сердечные поздравления! Пусть вам жизнь дарит только самые светлые мгновения, радость и ликование, счастье и внимание близких. Пусть чистотой и искренностью наполнится ваша жизнь, а все ваши молитвы, обращенные к Богу, несут добро и тепло!

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Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой ивы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!