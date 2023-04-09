"Светлая Вербница наступила": трогательные поздравления с Вербным воскресеньем в прозе и стихах
9 апреля христиане отмечают Вербное воскресенье, которое знаменует въезд Иисуса Христа в Иерусалим. В этот светлый день принято освящать в церкви веточки вербы и поздравлять родных.
"Не я бью – ива бьет, через неделю – Пасха" – такое приветствие будет звучать по всей Украине. 9 апреля верующие отмечают особый, светлый день. Нетерпеливо ожидают праздника Воскресения Господнего. 24 Канал подготовил подборку трогательных поздравлений в прозе и стихах, которые в Вербное воскресенье следует отправить родным и друзьям.
Не упустите "Не я бью – ива бьет, через неделю – Пасха": картинки-поздравления с Вербным воскресеньем
Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 в стихах
Светлая Вербница наступила,
Радость нам подарила,
Край дорог и у реки
Покрылись котом вербички.
Отрасли посвятили,
Деток уму научили,
Чтобы здоровыми росли,
Маму с отцом уважали!
***
Пусть коснется вас лоза ивовая,
Серенькая веточка пушистая,
Чтобы вы были всегда здоровы
Чтобы радостно встретили праздник Пасхи!
***
Господь нас всех благословит сегодня,
Крепким здоровьем, морем благ земных,
И веточки вербы как полотенца цветастые,
Христу тихо стелются к ногам!
***
Воскресенье вербное к нам в гости пришло,
Во время когда в зеленые одеяния одеваются леса,
Расцвела верба, чтобы мы Исуса встречали,
С пожеланиями любви и красоты!
И благодать Божия нас коснется непременно,
Благословит Господь нам мать Украину,
Чтобы мы в радости и счастье долго жили,
Нам Матерь Божья даст всем здоровье и силы!
***
Коснусь пушистым котом сереньким,
Коснусь тебя легонько вербой,
Готовься встречать светлую Пасху,
Пасха идет к нам с тобой!
Поздравление с Вербным воскресеньем 2023 / Фото Pixabay
Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе
Поздравляю тебя с прекрасным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему лучшему!
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Пусть навеянный ивой аромат весны станет символом новой жизни. Пусть эти первые ростки символизируют начало нового пути, ведущего к счастью, миру и благополучию. Сохраняйте и оберегайте друг друга от неприятностей, как легкое пламя свечи от случайного дуновения ветра.
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Поздравляю тебя с праздником Вербного воскресенья! В этот день наш Господь вошел в Иерусалим и вступил на путь страданий ради спасения человечества. Пусть жизнь каждого из нас будет достойна этой святой жертвы!
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В день светлого Вербного воскресенья примите мои сердечные поздравления! Пусть вам жизнь дарит только самые светлые мгновения, радость и ликование, счастье и внимание близких. Пусть чистотой и искренностью наполнится ваша жизнь, а все ваши молитвы, обращенные к Богу, несут добро и тепло!
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Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой ивы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!