Поздравления с Пасхой 2023: лучшие пожелания в прозе и стихах

Христиане с нетерпением ждут величайшего христианского праздника, чтобы праздновать его вместе со своими близкими и родными. В этот день люди стремятся воплощать свои мечты и пожелания, обмениваются приветствиями и знаками внимания.

24 Канал подготовил подборку лучших поздравлений с Пасхой в прозе и стихах, которые смогут передать самые теплые чувства и пожелания на этот светлый праздник. Хороших и спокойных вам праздников!

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Поздравления с Пасхой 2023 в прозе

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Поздравляю вас и вашу семью с праздником Пасхи! Пусть этот светлый праздник принесет вам радость, мир и благословение. Пусть Христос Воскресший оберегает вас от всего злого и наполняет сердце любовью и надеждой к лучшему.

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Желаю вам твердой веры, крепкого здоровья, терпения и мира в вашей жизни. Пусть светлое Воскресение Господа принесет вам радость, покой и благополучие. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, любовью и согласием.

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Пусть Пасха подарит вам новые надежды, укрепит веру, откроет новые перспективы и принесет много счастья. Желаю вам вкусных куличей, писанок и праздничного настроения. Пусть этот светлый праздник принесет вам много радости, мира и благословения Господа.

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Поздравляю вас от души со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! Желаю, чтобы эта весна стала в вашей жизни особенной и принесла удачу, гармонию, душевное тепло и взаимопонимание с окружающим миром и людьми! Пусть те чудеса, в которые верится, воплотятся в реальность!

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В этот праздничный великий день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Простите друг друга внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!

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Поздравляем с Пасхой! Желаю, чтобы победный дух надежды и радости сопровождали Вас и Вашу семью, давали силу, энергию, силы для хороших и полезных дел. Пусть радостные Пасхальные дни положат благодатные начала новых побед и свершений на Вашем жизненном пути. Христос Воскрес!

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Поздравление с Пасхой / Pinterest

Поздравления с Пасхой 2023 года в стихах

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Этот праздник – время для молитвы,

И пора для встречи с друзьями.

Пусть Пасха принесет Вам

Все, что душа желает, мечтает.

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Христос воскрес, надежда у нас явилась,

От смерти он наши души спас.

Пусть радость в сердце всегда живет,

Пусть мир и благополучие будут с нами всегда!

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Радостно поют соловьи,

Ибо на Землю взошли ангелы и святые,

День Воскресения прославлять,

Праздник Пасхи величать!

***

Пусть в каждом живет надежда,

И прорастающая неугасимая мечта,

Мирное небо нам улыбалось,

Счастье повсюду распылялось!

***

Пасочки душистые,

Писанки вкусной!

Радости и достатка,

И мир в ваш домик!

Чтобы были красивые,

Чтобы были счастливы,

Христос Воскрес!

***

Пусть исчезнут всякие препятствия!

Пусть в душе царит праздник,

Пусть удачи будет много!

Пусть всегда и во всем везет.

И да благословит вас Бог!

***

С Воскресением –

Светлым праздником!

Улыбок и радости много!

Пусть Божья ласка Придет

И счастьем Вас благословляет!

Вкушает кулич на здоровье,

И благодать идет с небес,

В день, наполненный любовью,

Радуйтесь, потому что Христос Воскрес!

***

"Христос воскрес!" – где-то прозвучало,

И на душе празднично стало.

Вот корзины с полотенцами

Несут в церковь с ремнями.

Празднично свечи засветились,

И все угощения освятились.

"Христос воскрес" – раздаются колокола.

Пусть исчезнут всякие препятствия!

Пусть в душе царит праздник,

Пусть удачи будет много!

Пусть всегда и во всем везет.

И да благословит вас Бог!

***

И взойдет солнце,

Как круглая кулич,

Как писанка,

Расцветет вся земля –

Радуемся, друзья,

Пасхальная сказка

Гаивкой пусть сердце весело!

Поймем, друзья,

В Пасхальном кругу

И Господа воскресшего молим,

Чтобы обновился

Весной счастья и судьбы

Наш родной край, наш дом.

***