Поздравления с Пасхой 2023: лучшие пожелания в прозе и стихах
Христиане с нетерпением ждут величайшего христианского праздника, чтобы праздновать его вместе со своими близкими и родными. В этот день люди стремятся воплощать свои мечты и пожелания, обмениваются приветствиями и знаками внимания.
24 Канал подготовил подборку лучших поздравлений с Пасхой в прозе и стихах, которые смогут передать самые теплые чувства и пожелания на этот светлый праздник. Хороших и спокойных вам праздников!
Смотрите также С Пасхой: Пасхальные поздравления в открытках.
Поздравления с Пасхой 2023 в прозе
***
Поздравляю вас и вашу семью с праздником Пасхи! Пусть этот светлый праздник принесет вам радость, мир и благословение. Пусть Христос Воскресший оберегает вас от всего злого и наполняет сердце любовью и надеждой к лучшему.
***
Желаю вам твердой веры, крепкого здоровья, терпения и мира в вашей жизни. Пусть светлое Воскресение Господа принесет вам радость, покой и благополучие. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, любовью и согласием.
***
Пусть Пасха подарит вам новые надежды, укрепит веру, откроет новые перспективы и принесет много счастья. Желаю вам вкусных куличей, писанок и праздничного настроения. Пусть этот светлый праздник принесет вам много радости, мира и благословения Господа.
Не упустите Поздравления с Пасхой в картинках: подборка для родных и друзей
***
Поздравляю вас от души со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! Желаю, чтобы эта весна стала в вашей жизни особенной и принесла удачу, гармонию, душевное тепло и взаимопонимание с окружающим миром и людьми! Пусть те чудеса, в которые верится, воплотятся в реальность!
***
В этот праздничный великий день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Простите друг друга внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!
***
Поздравляем с Пасхой! Желаю, чтобы победный дух надежды и радости сопровождали Вас и Вашу семью, давали силу, энергию, силы для хороших и полезных дел. Пусть радостные Пасхальные дни положат благодатные начала новых побед и свершений на Вашем жизненном пути. Христос Воскрес!
***
Поздравление с Пасхой / Pinterest
Поздравления с Пасхой 2023 года в стихах
***
Этот праздник – время для молитвы,
И пора для встречи с друзьями.
Пусть Пасха принесет Вам
Все, что душа желает, мечтает.
***
Христос воскрес, надежда у нас явилась,
От смерти он наши души спас.
Пусть радость в сердце всегда живет,
Пусть мир и благополучие будут с нами всегда!
***
Радостно поют соловьи,
Ибо на Землю взошли ангелы и святые,
День Воскресения прославлять,
Праздник Пасхи величать!
***
Пусть в каждом живет надежда,
И прорастающая неугасимая мечта,
Мирное небо нам улыбалось,
Счастье повсюду распылялось!
***
Пасочки душистые,
Писанки вкусной!
Радости и достатка,
И мир в ваш домик!
Чтобы были красивые,
Чтобы были счастливы,
Христос Воскрес!
***
Пусть исчезнут всякие препятствия!
Пусть в душе царит праздник,
Пусть удачи будет много!
Пусть всегда и во всем везет.
И да благословит вас Бог!
***
С Воскресением –
Светлым праздником!
Улыбок и радости много!
Пусть Божья ласка Придет
И счастьем Вас благословляет!
Вкушает кулич на здоровье,
И благодать идет с небес,
В день, наполненный любовью,
Радуйтесь, потому что Христос Воскрес!
***
"Христос воскрес!" – где-то прозвучало,
И на душе празднично стало.
Вот корзины с полотенцами
Несут в церковь с ремнями.
Празднично свечи засветились,
И все угощения освятились.
"Христос воскрес" – раздаются колокола.
Пусть исчезнут всякие препятствия!
Пусть в душе царит праздник,
Пусть удачи будет много!
Пусть всегда и во всем везет.
И да благословит вас Бог!
***
И взойдет солнце,
Как круглая кулич,
Как писанка,
Расцветет вся земля –
Радуемся, друзья,
Пасхальная сказка
Гаивкой пусть сердце весело!
Поймем, друзья,
В Пасхальном кругу
И Господа воскресшего молим,
Чтобы обновился
Весной счастья и судьбы
Наш родной край, наш дом.
***