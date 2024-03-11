Сладкой Масленицы: жизнерадостные поздравления с праздником в картинках, прозе и стихах
Сегодня в Украине начинается Масленица, а закончится она только в воскресенье, 17 марта. В этот период люди, по традиции, готовятся к Великому посту, первый день которого приходится на понедельник, 18 марта. Ежегодно праздник проходит в разное время, однако всегда за 56 дней до Пасхи.
По случаю Масленицы, любимого события многих людей, LifeStyle 24 подготовил подборку замечательных поздравлений в прозе, стихах и картинках. Поздравляем всех наших читателей с праздником и желаем, чтобы на душе было сладко.
Кстати 11 марта – какой праздник сегодня: почему нельзя прогонять птиц со двора
Поздравления с Масленицей в стихах и картинках
Я хочу тобі побажати
У Масницю цю
Яскраво жити та поживати,
Краще за всіх на світі.
І везіння тобі зараз
Щиро бажаю,
Щоб кожен день і годину
Жити, не сумуючи!
***
Масниця до нас прийшла,
І радість принесла!
Всім бажаю нагулятися,
Смачних млинців наїдатися!
Будемо пісні співати, танцювати,
Щоб ще щасливішими стати,
Щоб у кожен дім добро
Разом зі святом прийшло!
***
З Масницею вас вітаю
Та млинців смачних бажаю.
Щиро та завзято жити,
В прощення усіх простити!
Жити щасливо, багато,
Шанувати добре свято.
Взагалі життя любити
Та в думках із Богом жити!
***
Сонечко надворі знову сяє,
Промені дарує золоті,
І млинцями щиро пригощає нас
Тиждень весняний і масний.
Не давайте суму жити,
Посміхайтесь повсякчас,
Для розваги й розради
Масляна – найкращий час.
***
Весь народ радіє,
Бо настало свято,
Дочекались Колодія
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
Вареники зі сметаною,
Щоб як пити – то не гірко,
Їсти – в роті тануло!
Поздравления с Масленицей в прозе и картинках
Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благосостояние – жирным, как домашняя сметанка.
***
Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины прямо из печи растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение. Пусть весенние дни принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!
***
На Масленицу мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и проблемы. На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать тебе обновления и веселых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, благополучия. Пусть солнце светит ярче, пусть беды всегда обходят, а в сердце поселится счастье и добро. С Масленицей!
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы на столе было много блинов, в доме стоял смех, хорошее настроение захватывало всех вокруг, чтобы родные были рядом. Пусть эта неделя праздника станет самой счастливой, радостной и оставит после себя только хорошие воспоминания!
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы зима завершила свои торжества и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!