Сладкой Масленицы: жизнерадостные поздравления с праздником в картинках, прозе и стихах

Сегодня в Украине начинается Масленица, а закончится она только в воскресенье, 17 марта. В этот период люди, по традиции, готовятся к Великому посту, первый день которого приходится на понедельник, 18 марта. Ежегодно праздник проходит в разное время, однако всегда за 56 дней до Пасхи.

По случаю Масленицы, любимого события многих людей, LifeStyle 24 подготовил подборку замечательных поздравлений в прозе, стихах и картинках. Поздравляем всех наших читателей с праздником и желаем, чтобы на душе было сладко.

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Поздравления с Масленицей в стихах и картинках

Я хочу тобі побажати

У Масницю цю

Яскраво жити та поживати,

Краще за всіх на світі.

І везіння тобі зараз

Щиро бажаю,

Щоб кожен день і годину

Жити, не сумуючи!

***

Масниця до нас прийшла,

І радість принесла!

Всім бажаю нагулятися,

Смачних млинців наїдатися!

Будемо пісні співати, танцювати,

Щоб ще щасливішими стати,

Щоб у кожен дім добро

Разом зі святом прийшло!

Поздравления с Масленицей / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления с Масленицей / Фото art-shop.com.ua

***

З Масницею вас вітаю

Та млинців смачних бажаю.

Щиро та завзято жити,

В прощення усіх простити!

Жити щасливо, багато,

Шанувати добре свято.

Взагалі життя любити

Та в думках із Богом жити!

***

Сонечко надворі знову сяє,

Промені дарує золоті,

І млинцями щиро пригощає нас

Тиждень весняний і масний.

Не давайте суму жити,

Посміхайтесь повсякчас,

Для розваги й розради

Масляна – найкращий час.

Поздравления с Масленицей / Фото forumsmile.com.ua

***

Весь народ радіє,

Бо настало свято,

Дочекались Колодія

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

Вареники зі сметаною,

Щоб як пити – то не гірко,

Їсти – в роті тануло!

Поздравления с Масленицей в прозе и картинках

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благосостояние – жирным, как домашняя сметанка.

***

Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины прямо из печи растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение. Пусть весенние дни принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!

Поздравления с Масленицей / Фото Canva

Поздравления с Масленицей / Фото vitannya.com.ua

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На Масленицу мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и проблемы. На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать тебе обновления и веселых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, благополучия. Пусть солнце светит ярче, пусть беды всегда обходят, а в сердце поселится счастье и добро. С Масленицей!

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Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы на столе было много блинов, в доме стоял смех, хорошее настроение захватывало всех вокруг, чтобы родные были рядом. Пусть эта неделя праздника станет самой счастливой, радостной и оставит после себя только хорошие воспоминания!

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Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы зима завершила свои торжества и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!