День Вооруженных Сил Украины 2022: теплые поздравления в прозе и стихах для наших воинов
Ежегодно 6 декабря в Украине свой профессиональный праздник отмечают военнослужащих, причастных к украинской армии. Вооруженные Силы Украины – это щит и оборона Украины. Они сегодня защищают ее территориальную целостность и дают отпор российским захватчикам, ворвавшимся на территорию Украины.
Искренние слова приветствия и благодарности ценны для наших защитников, ведь им важна наша поддержка. По случаю этого праздника мы подготовили подборку поздравлений для воинов в стихах и прозе. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых, а также всех тех, кто служит в ВСУ, отмечает 24 канал .
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История Дня Вооруженных Сил Украины
Верховная Рада Украины 24 августа 1991 приняла постановление "О военных формированиях в Украине". Это постановление положило фундамент для строительства Вооруженных Сил Украины как важного института государства и неотъемлемой части его военной организации.
6 декабря в 1991 году также был принят закон Украины "О Вооруженных Силах Украины", а именно праздник - День Вооруженных Сил Украины был установлен постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.
День Вооруженных сил Украины посвящен всем военнослужащим, которые служили или служат в украинской армии. В частности, это представители Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил и Сил специальных операций.
День Вооруженных Сил Украины – поздравления в стихах
Воин, рыцарь славный,
Ты оружие держишь в руках,
Чтобы на нашу страну-государство
Злой не смотрел враг.
Будь мужествен и будь достоин
Ты славы своих родителей,
Отважный украинский воин,
Потомку славных веков.
***
Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных Сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!
***
В светлый праздник Украины,
В День Вооруженных Сил,
Все желаем от души мы,
Чтоб солдат счастливо жил!
Чтоб не знал беды и горя,
Чтоб спокойно ночью спал,
Автомат свой чтоб в патронах
Никогда не доставал!
Поздравления в стихах с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото "Генштаб ВСУ"
Воздушные силы нашей страны
Имеют свои традиции,
И свято хранить все мы должны
Героев славные позиции.
Пусть небо будет только мирным,
Полеты будут только обучающими,
Пусть служба ваша будет верна,
А Бог осуществит мечты заветные!
***
Приветствуют тебя и тополька, и калина,
И синее озерце, и хрупкий ручей
С праздником – с Днем Вооруженных сил Украины,
Ты праздник этот, воин, достойно встречай!
Встречай его гордо, смело и славно,
Встречай по обычаю дедов-казаков,
Пусть служба идет и победоносно, и ловко
И Бог хранит пусть во веки веков!
Поздравления в прозе с Днем Вооруженных Сил Украины
Желаю казацкого мужества, дедовского достоинства, отцовской мудрости, могучей силы воли и веры в собственные силы. Военные и воины, вы лучшие. Спасибо вам за защиту Украины!
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Поздравляю с Днем Вооруженных Сил и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного спокойствия государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.
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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.
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В День Вооруженных Сил Украины по всему сердцу хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.
Приветствие в прозе с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото "Эспрессо.TV"
Поздравляю Вас с Днем Вооруженных Сил Украины, желаю крепкого здоровья, успехов в военной подготовке, счастья вам и вашим родным и близким! Сила и мощь украинского государства – в единстве армии и народа. Поэтому примите самые искренние поздравления к вашему профессиональному празднику и дальше своим важным делом напоминайте всему миру о том, что Украина в надежных руках. С праздником вас!
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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Я желаю Вам удачи во всех делах, чтобы крепко стояли на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.
Поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!