День Вооруженных Сил Украины 2022: теплые поздравления в прозе и стихах для наших воинов

Ежегодно 6 декабря в Украине свой профессиональный праздник отмечают военнослужащих, причастных к украинской армии. Вооруженные Силы Украины – это щит и оборона Украины. Они сегодня защищают ее территориальную целостность и дают отпор российским захватчикам, ворвавшимся на территорию Украины.

Искренние слова приветствия и благодарности ценны для наших защитников, ведь им важна наша поддержка. По случаю этого праздника мы подготовили подборку поздравлений для воинов в стихах и прозе. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых, а также всех тех, кто служит в ВСУ, отмечает 24 канал .

Читайте также День Вооруженных Сил Украины: история праздника, красивые картинки-поздравления для защитников

История Дня Вооруженных Сил Украины

Верховная Рада Украины 24 августа 1991 приняла постановление "О военных формированиях в Украине". Это постановление положило фундамент для строительства Вооруженных Сил Украины как важного института государства и неотъемлемой части его военной организации.

6 декабря в 1991 году также был принят закон Украины "О Вооруженных Силах Украины", а именно праздник - День Вооруженных Сил Украины был установлен постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.

День Вооруженных сил Украины посвящен всем военнослужащим, которые служили или служат в украинской армии. В частности, это представители Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил и Сил специальных операций.

День Вооруженных Сил Украины – поздравления в стихах

Воин, рыцарь славный,

Ты оружие держишь в руках,

Чтобы на нашу страну-государство

Злой не смотрел враг.

Будь мужествен и будь достоин

Ты славы своих родителей,

Отважный украинский воин,

Потомку славных веков.

***

Всех украинцев поздравляем

С днем Вооруженных Сил,

Отваги, мужества желаем,

Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,

Богатой, сытой жизни,

К мечтам чтоб не было препятствия,

И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,

Достаток чтобы был всегда,

Фортуна чтобы вас любила,

Не отворачивалась никогда!

***

В светлый праздник Украины,

В День Вооруженных Сил,

Все желаем от души мы,

Чтоб солдат счастливо жил!

Чтоб не знал беды и горя,

Чтоб спокойно ночью спал,

Автомат свой чтоб в патронах

Никогда не доставал!

Поздравления в стихах с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото "Генштаб ВСУ"

Воздушные силы нашей страны

Имеют свои традиции,

И свято хранить все мы должны

Героев славные позиции.

Пусть небо будет только мирным,

Полеты будут только обучающими,

Пусть служба ваша будет верна,

А Бог осуществит мечты заветные!

***

Приветствуют тебя и тополька, и калина,

И синее озерце, и хрупкий ручей

С праздником – с Днем Вооруженных сил Украины,

Ты праздник этот, воин, достойно встречай!

Встречай его гордо, смело и славно,

Встречай по обычаю дедов-казаков,

Пусть служба идет и победоносно, и ловко

И Бог хранит пусть во веки веков!

Поздравления в прозе с Днем Вооруженных Сил Украины

Желаю казацкого мужества, дедовского достоинства, отцовской мудрости, могучей силы воли и веры в собственные силы. Военные и воины, вы лучшие. Спасибо вам за защиту Украины!

***

Поздравляю с Днем Вооруженных Сил и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного спокойствия государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.

***

В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, сохранять счастье и доброту в сердце.

***

В День Вооруженных Сил Украины по всему сердцу хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

Приветствие в прозе с Днем Вооруженных Сил Украины / Фото "Эспрессо.TV"

Поздравляю Вас с Днем Вооруженных Сил Украины, желаю крепкого здоровья, успехов в военной подготовке, счастья вам и вашим родным и близким! Сила и мощь украинского государства – в единстве армии и народа. Поэтому примите самые искренние поздравления к вашему профессиональному празднику и дальше своим важным делом напоминайте всему миру о том, что Украина в надежных руках. С праздником вас!

***

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

***

Я желаю Вам удачи во всех делах, чтобы крепко стояли на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.

Поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!