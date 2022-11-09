С Днем украинской письменности и языка: подборка красивых поздравлений в стихах и прозе

9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности. Это день, когда все украинцы традиционно пишите радиодиктант единства, чтобы проверить свою грамотность и почувствовать единение со всем народом. Ведь наш язык чрезвычайно красив и благозвучен, недаром же его называют "соловьиным".

Язык был и является важнейшим символом нашей борьбы за свободу. Распространяя и чествуя украинский язык, мы отстаиваем интересы собственного государства. По случаю этого важного праздника для нашего народа мы подготовили хорошие поздравления, отмечает 24 канал.

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В День украинской письменности и языка ежегодно начинается конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика. Лучшие ученики школы могут посоревноваться в знании родного языка. Победители не только получают похвальные письма и грамоты, но и финансовое вознаграждение. Целью этого конкурса является популяризация языка среди молодежи и утверждение государственного статуса украинского языка.

Также в этот день мы чтим память Нестора-Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Он является автором: "Повести временных лет", "Житие святых князей Бориса и Глеба", "Житие Феодосия Печерского". Исследователи считают, что именно с него начинается письменный украинский язык.

Поздравления в стихах с Днем украинской письменности и языка

Чудовий день у листопаді,

Писемності та мови День,

Велике свято українське,

Поваги гідне та пісень.

Шануйте завжди українську,

Співоча мова пестить слух,

Її почуєш – сум зникає,

І стане швидшим серця стук.

***

В День письменності української й мови

Закликаю: цінуй рідне слово,

Хай звучить воно в тебе у серці,

Хай бринить ніжно й тепло на денці.

Бережи й плекай мову рідну,

Хай і чути її буде, й видно.

Про красу дбай її й чистоту,

Хай вона набере висоту

І лунає завжди, усюди,

Хай на ній розмовляють всі люди,

Бо вона дивовижно красива,

Милозвучна та ніжна на диво!

***

З Днем писемності та мови!

Хай живе вкраїнське слово.

Бережімо, як святиню,

Мову рідну й Україну.

Хай звучать казки та вірші,

З кожним днем хай буде більше

Тих, хто рідну мову знає,

Тих, хто нею розмовляє.

***

Наша мова, як та пісня,

В серці лине так барвисто.

Треба мову рідну вчити,

Шанувати й любити.

В День писемності вітаю!

Слова щирі надсилаю.

Хай зігріє солов’ятко,

Мови рідної зернятко.

В кожнім серці, щоб зростало,

Мову рідну прославляло.

Щоб усі на світі знали,

Розуміли, шанували.

С днем письменности – поздравления в стихах / Фото из открытых источников

З днем писемності вітаю,

Мови рідної для нас.

Хай в серцях вона лунає

Полум’яно у всіх вас.

Бережіть її прекрасну,

Вічно гарну, молоду.

Проводжайте похвалою

По землі її ходу.

***

Велична, щедра і прекрасна мова.

Прозора й чиста, як гірська вода,

Це України мова барвінкова,

Така багата й вічно молода.

Рідна мова, мов гірська вода,

Рідна мова вічно молода,

Рідна мова, в серці з ранніх літ

Гордо лине мова у політ!

Вона, як ніжна пісня колискова,

Заходить в серце й думи з ранніх літ,

Це мова, наче пташка світанкова,

Що гордо лине у політ!

***

Мова рідна, розквітай з роками,

Хай вшановують тебе в віках,

Щоб теплом і ніжними словами,

Ти була в народу на вустах.

Всіх вітаємо українців зі святом,

Щиросердно зичимо добра,

І хай у світі різних мов багато,

Солов’їна мова в нас одна!

***

Нехай свято писемності та мови,

Буде чарівнім та казковим,

Нехай приємним буде спілкування,

І збуваються ваші бажання,

Не знайте лиха та турботи,

Нехай вас оминають клопоти,

Кохання, надії, сил та здоров’я,

Щоб в злагоді жила ваша сім’я.

День украинской письменности и языка – приветствие в прозе

Вітає з Днем української писемності та мови! Бажаємо, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя й оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.

***

Мова – це важливий чинник самовизнання нації, надійна основа розвитку країни, загартована багатовіковою історією та відточена творчістю найталановитіших українських письменників.

У її глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися український народ. Без рідної мови жодна людина не здатна почуватися повноцінною частиною свого народу, його історії та культури.

Бажаємо вам зберегти й утвердити українську мову, виплекану нашими пращурами, адже вона створює індивідуальне обличчя країни й нації. Нехай материнське слово буде для всіх оберегом та духовним джерелом життя.

Поздравления с Днем украинской письменности и языка / Фото из открытых источников

Українська мова носить у собі історію нашого народу, всю красу та міць поетичного слова. Чудова мелодія солов'я, могутня пісня лісів і полів, дитячий лепет і мамина колискова – звучить у нашій рідній мові й залишається в пам'яті назавжди. Вітаю зі святом українського слова!

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Вітаємо вас, дорогі українці, з Днем української писемності та мови! Хочемо побажати вам безмежної любові до нашого дивовижного слова, яким користувалися відомі на увесь світ поети та письменники. Бажаємо вам завжди бути грамотними та шанувати здобутки видатних українських літераторів.

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Зі святом! Бажаємо завжди поважати українську мову, адже вона формує індивідуальне обличчя країни та нації. Нехай рідне слово буде для всіх оберегом та духовним джерелом життя!

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Щиро вітаю вас з Днем української писемності та мови! Це свято має глибинну духовну суть та історично звеличує нашу націю. Мова є найціннішим надбанням та основою духовного багатства народу. Тож бажаю утверджувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну та українців.