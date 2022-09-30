С Днем учителя: хорошие поздравления в стихах и прозе, открытки и смс по случаю праздника

В 2022 году День учителя отмечают 2 октября, но из-за учебного процесса его также празднуют 30 сентября. Праздник был начат в 1980 году. В этот важный день принято приветствовать педагогов и благодарить за их преданный и добросовестный труд.

Поскольку День учителя выпадает на выходной день, то учителя обычно приветствуют в пятницу. Часто в школах проходят праздничные мероприятия, во время которых учащиеся выражают благодарность учителям. Мы собрали для вас самые искренние слова в стихах и прозе, а также интересные смс и красочные открытки, отмечает 24 канал.

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Также стоит отметить, что помимо украинского Дня учителя есть также Всемирный день учителя, который ежегодно отмечается 5 октября.

Поздравления с Днем учителя в стихах

З Днем вчителя вітаю Вас!

Добрих емоцій бажаю запас,

Щастя великого на довгі роки,

І в дім Ваш бажаю гарної погоди.

Здоров'я сталевого, фінансів, достатку,

У шкільній рутині комфорту, порядку.

Дітей Вам слухняних і легких часів,

Серце хай гріє велика любов.

***

Сьогодні з Днем учителя

Хочемо привітати Вас,

Бажаємо Вам з посмішкою

Завжди входити у свій клас,

Нехай радістю і щастям

Наповняться всі дні,

Бажаємо Вам удачі,

Здоров'я і любові!

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого у світі бажаємо.

Поздравления с Днем учителя в стихах / Фото из открытых источников

Наші милі, любі вчителі,

Вам поклін низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.

***

За невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий!

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

***

Професія учителя важлива,

Вона цікава, копітка.

Наука — це велика сила.

Робота ця щоденна і важка.

Зі святом маємо честь вітати!

Бажати вам досягнень і вершин,

І щоб завжди хороший настрій мати,

І в колективі радісних хвилин.

Щоб ви пишались учнями своїми,

Щоб ви ніколи не жаліли сил,

Ішли вперед, на благо України,

Даючи настанови й життєвих сил.

Поздравление с Днем учителя в прозе

Вітаю з Днем вчителя! Бажаю нових звершень, значних досягнень та великих успіхів! Хай всі ваші старання та зусилля роблять наш чудовий світ ще прекраснішим! Міцного вам здоров’я, величезного терпіння, радості та внутрішньої гармонії, поваги та щирої вдячності від учнів та батьків!

***

Вчителю, вітаємо вас! В цей день ми хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою дорогоцінну душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. Бажаємо ніколи не старіти душею, сил та наснаги, вдячних дітей та сонячних днів! З Днем вчителя!

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Знання – головне багатство, а ви без всякої скупості щедро наділяли ними учнів і, напевно, тому що в вас поєднується талант педагога і гаряче серце. З вами і найбезнадійніший двієчник вийде в хорошисти! Прийміть поздоровлення з Днем вчителя в цей золотистий осінній день і найкращі побажання від вдячного серця!

Поздравления с Днем учителя в прозе / Фото из открытых источников

Вітаю з Днем вчителя! Бажаю здоров'я і сил, терпіння і мудрості, мужності й впевненості, цілеспрямованості й відсутності втоми. Нехай кожен ваш урок буде цікавим, нехай кожен Ваш день буде щасливим, нехай кожна ваша мрія буде здійсненною!

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Дорогий учителю, ваше терпіння, ваша стійкість і самовідданість, ваша чуйність і любов до кожного учня – неймовірна непосильна праця! Спасибі вам за те, що ви поруч у найважчі моменти. Ми бажаємо вам любові до вашої роботи, нескінченного здоров'я і натхнення!

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У цей світлий жовтневий день сердечно вітаємо наших улюблених вчителів з професійним святом! Поруч з вами життя стає мудріше і цікавіше. Ви несете світло знань, вчіть моральним цінностям, прищеплює добро, облагороджуючи наші душі. Нехай вас завжди оточує турбота, тепло і любов учнів, колег, близьких і коханих! Несіть у світ вічний потік знань, добра, досконалості!

Смс и открытки с Днем учителя

Якби не було вчителя,

То не було, напевне,

Ні поета, ні мислителя,

Ні Шекспіра, ні Коперника,

І понині, напевне,

Якби б не було учителя,

Невідкритими залишилися б

Береги Америки.

С Днем учителя – поздравление в смс / Фото "Главред"

Ви вчитель, який незважаючи ні на що, вважає своїм обов’язком навчати дітей: передавати свій досвід і давати їм цікаві й корисні знання. Вас люблять і цінують Ваші учні тому, що Ви вчитель з великої літери. Зі святом Вас і творчих успіхів!

Поздравления с Днем учителя – смс и красивые открытки / Фото из открытых источников

З Днем учителя вітаю,

Щиро Вам я побажаю

Щоб учні завжди шанували,

Усі незгоди відступали,

Добробуту, затишку, надії,

Завжди збувались, щоб всі мрії!

Отличные открытки с Днем учителя 2022 / Фото "Конкурент"

У Всесвітній день вчителя бажаю плідної праці, творчої реалізації та нескінченного оптимізму! Хай часу вистачає й на роботу, й на сім’ю, й на хобі! Казкового майбутнього вам та сонячних днів!

День учителя в Украине – поздравления в прозе, стихах и смс / Фото из открытых источников