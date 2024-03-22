День таксиста 2024: лучшие поздравления с праздником в прозе и стихах

Сегодня, 22 марта, свой профессиональный праздник отмечают таксисты. Спасибо вам за ежедневную работу, что спасаете в самые непредсказуемые моменты и быстро довозите до места назначения.

По случаю Дня таксиста LifeStyle 24 публикует искренние поздравления в прозе и стихах. Сохраняйте замечательные слова и отправляйте их своим близким.

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День таксиста: поздравления в стихах

У День таксиста бажаю пасажирів щедрих,

Друзів щирих, надійних, вірних,

Щоб Господь оберігав тебе в дорозі

І щирої тобі великої любові.

***

Ми з Днем таксиста вітаємо.

Дороги рівної бажаємо,

Завжди зеленого шляху,

Їздити завжди без страху.

І нехай клієнтів буде багато,

Які "чайові" лишають завзято,

Машина, щоб не підводила

І багато грошей приносила.

С профессиональным праздником / Фото DilovaMova

***

Хай не сперечається ніхто,

Таксі найбільш прудке авто.



Щоб пасажир устиг усюди,

Таксі щосили старатись буде.



Багато клієнтів бажаю тобі,

Дороги рівної завжди.

***

Вітаю з Днем таксиста

І хочу побажати

Веселим бути, оптимістом,

За кермом не нудьгувати.

Щедрих, ввічливих клієнтів,

Що не ниють, не гудять.

Хай не буде ні конкурентів,

Ні жезла, ні цвяха!

***

Не легко таксисту, хоч свято у нього,

На зміні гарує й бажає одного –

Скоріше б вернутись додому,

Де рідні чекають й пишаються ним.

С профессиональным праздником / Фото hochu.ua

День таксиста: поздравления в прозе

Что пожелать таксисту в его праздник? Отсутствия патрульных на дороге, больше денежных заказов, отзывчивых, интересных и щедрых клиентов. Чтобы верное авто ни разу не ломалось, не беспокоил зимой гололед, а летом не подводил кондиционер.

***

Поздравляю с Днем таксиста. Искренне желаю всегда и везде успевать, знать правильный путь и хорошую дорогу, беречь себя и постоянно находиться в хорошем настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и близкие.

***

От всей души поздравляю с профессиональным праздником! Дешевого топлива, низких цен на СТО, щедрых и интересных клиентов. Чтобы каждый день был ярким, без нервов и поломок. С Днем таксиста!

С профессиональным праздником / Фото Canva

***

Поздравляю с Днем таксиста! Желаю, чтобы попадались только приветливые и вежливые пассажиры, чтобы автомобиль работал безотказно, а заказов было достаточно. Здоровья тебе, хорошего настроения, достойных заработков и только зеленого света на дорогах.

***

С Днем таксиста Желаю, чтобы на твоем пути были только ровные и разгруженные дороги, чтобы заказов было множество и столько же благодарных клиентов. Пусть тебе всегда везет во всем!