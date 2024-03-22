День таксиста 2024: лучшие поздравления с праздником в прозе и стихах
Сегодня, 22 марта, свой профессиональный праздник отмечают таксисты. Спасибо вам за ежедневную работу, что спасаете в самые непредсказуемые моменты и быстро довозите до места назначения.
По случаю Дня таксиста LifeStyle 24 публикует искренние поздравления в прозе и стихах. Сохраняйте замечательные слова и отправляйте их своим близким.
Еще поздравления Яркие и тематические поздравления в картинках с Днем таксиста
День таксиста: поздравления в стихах
У День таксиста бажаю пасажирів щедрих,
Друзів щирих, надійних, вірних,
Щоб Господь оберігав тебе в дорозі
І щирої тобі великої любові.
***
Ми з Днем таксиста вітаємо.
Дороги рівної бажаємо,
Завжди зеленого шляху,
Їздити завжди без страху.
І нехай клієнтів буде багато,
Які "чайові" лишають завзято,
Машина, щоб не підводила
І багато грошей приносила.
***
Хай не сперечається ніхто,
Таксі найбільш прудке авто.
Щоб пасажир устиг усюди,
Таксі щосили старатись буде.
Багато клієнтів бажаю тобі,
Дороги рівної завжди.
***
Вітаю з Днем таксиста
І хочу побажати
Веселим бути, оптимістом,
За кермом не нудьгувати.
Щедрих, ввічливих клієнтів,
Що не ниють, не гудять.
Хай не буде ні конкурентів,
Ні жезла, ні цвяха!
***
Не легко таксисту, хоч свято у нього,
На зміні гарує й бажає одного –
Скоріше б вернутись додому,
Де рідні чекають й пишаються ним.
День таксиста: поздравления в прозе
Что пожелать таксисту в его праздник? Отсутствия патрульных на дороге, больше денежных заказов, отзывчивых, интересных и щедрых клиентов. Чтобы верное авто ни разу не ломалось, не беспокоил зимой гололед, а летом не подводил кондиционер.
***
Поздравляю с Днем таксиста. Искренне желаю всегда и везде успевать, знать правильный путь и хорошую дорогу, беречь себя и постоянно находиться в хорошем настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и близкие.
***
От всей души поздравляю с профессиональным праздником! Дешевого топлива, низких цен на СТО, щедрых и интересных клиентов. Чтобы каждый день был ярким, без нервов и поломок. С Днем таксиста!
***
Поздравляю с Днем таксиста! Желаю, чтобы попадались только приветливые и вежливые пассажиры, чтобы автомобиль работал безотказно, а заказов было достаточно. Здоровья тебе, хорошего настроения, достойных заработков и только зеленого света на дорогах.
***
С Днем таксиста Желаю, чтобы на твоем пути были только ровные и разгруженные дороги, чтобы заказов было множество и столько же благодарных клиентов. Пусть тебе всегда везет во всем!