Международный день студента: креативные поздравления в прозе и стихах

17 ноября во всем мире отмечают замечательный молодежный праздник – День студента. В этот день принято поздравлять всех студентов и желать им легкого и успешного обучения. Поэтому по случаю этого праздника мы подготовили для вас хорошую подборку поздравлений в стихах и прозе.

Международный день студента был основан в 1941 году Международным советом студентов в Лондоне. Оно было установлено в память о трагических событиях в Чехословакии, которые происходили в 1939 году, когда во время мирной акции был ранен умерший студент. Со временем начались массовые аресты и убийства студентов. Этот памятный день отмечается на уровне ООН, пишет 24 канал.

С Днем студента 2022: яркие картинки-поздравления с праздником

Несмотря на печальную историю этого праздника, он приобрел радостный оттенок в наше время. Многие проводят мероприятия и вечеринки, а студенты имеют возможность повеселиться и беззаботно провести время. Также в некоторых странах проходят митинги в поддержку свобод и прав студентов.

Поздравления с Международным днем ​​студента в стихах

Ти вчишся, і це багато значить,

Нехай щастить завжди тобі,

Нехай велика зірка вдачі

Освітить шлях навіть в імлі!

Нехай проходить динамічно

Студентська весела пора,

Живи й навчайся на відмінно

І будеш чути скрізь "Ура!"

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

Молодіжний й відчайдушний,

День студента вже настав.

Я вітаю і бажаю –

Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом

Знайшли притулок в голові,

Й тобі допомагали

У дорослому житті!

***

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі й здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

Международный день студента – поздравления в стихах / Фото Unsplash

Студентам хочу побажати:

Щоб не було у вас хвостів,

Щоб було завжди, що поїсти,

Та щоб не було тарганів.

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало, щоб вас зло!

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаємо лиш на п'ять

Іспити складати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

З Міжнародним днем студента

Вас дозвольте привітати!

Іспити лиш на відмінно

Я бажаю вам складати.

Драйв та радість лиш дарує

Хай студентське вам життя,

Проминуть роки, як вітер,

І не буде вороття.

Хай знання вам допоможуть

У дорослому житті,

Хай студентство вас кружляє

У своєму віражі.

***

Хай юність буде світлою,

З мріями в душі,

З ентузіазмом й радістю

Ти по життю іди,

Студенте, привітаємо,

Хай в серці буде рай,

Навчайся з задоволенням

І цілей досягай!

Поздравления в прозе с Днем студента

Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі й нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!

***

Вітаю з днем ​​студента! Бажаю яскравих буднів, веселих друзів, продуктивного навчання, успішних іспитів, зданої сесії, лояльних викладачів. Нехай студентські роки стануть самими незабутніми та крутими, принесуть знання, диплом, надійну дружбу і позитивні враження!

***

Студентство – воістину найкращий період життя. Бажаю вам відчути всі його переваги. Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам направляти весь ентузіазм в потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті радісні й позитивні враження!

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З днем ​​студента! Бажаю добре вчитися, отримувати нові знання, розвиватися і знайти своє «Я». Придбайте свою життєву дорогу, знайдіть роботу мрії й досягайте нових вершин і звершень.

Приветствие в прозе с Днем студента / Фото Canva

Вітаючи тебе з Днем студента, мій друг, я хочу нагадати тобі про те, що на наше молоде покоління покладаються великі надії! Пройде всього кілька років і саме нам належить будувати нові міста, вчити дітей, завойовувати для країни перші місця у світі! Я бажаю тобі вчитися більше, але не забувати про відпочинок, завжди бути задоволеним своїм життям і бути оточеним вірними друзями!

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Студентські роки – час, яке гріє приємними спогадами все життя. Вітаю з твоїм святом Днем студента! Бажаю правильно розподіляти час, щоб і на підготовку до іспитів вистачало, і на відпочинок. Нехай студентська дружба збережеться на довгі роки. Бажаю зберегти здоров’я, знайти любов і гідну роботу за фахом!

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Вітаю з Міжнародним днем студентів! Бажаю яскравих моментів у житті, великих перемог, гідних досягнень, веселих пригод, щасливих зустрічей та великих подорожей! Бажаю не втрачати інтересу до навчання. Бажаю кожен свій день робити плідним, чудовим та неперевершеним. Також бажаю кохання, натхнення та везіння.

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День студентів – хіба існує свято більш веселе, радісне та довгоочікуване? Це наш день, і я тебе з ним вітаю! Хочу побажати, щоб життя завжди було веселим та безклопітним, щоб пари були не занадто довгими й нудними, а кожна сесія проходила легко та без проблем. І хай студентські будні завжди будуть казковими, бо це найцінніші дні в нашому житті!