Поздравления с днем рождения мужчине: стильные картинки и теплые слова в стихах и прозе
День рождения – один из самых любимых праздников мужчины. В эти дни не забывайте приветствовать отца, любимого, брата или коллегу с праздником. Лучшие поздравления и пожелания ищите ниже.
Иногда бывает непросто найти хорошие открытки или подобрать правильные слова, чтобы поздравить мужчину с днем рождения. 24 Канал собрал лучшие пожелания в стихах и прозе, а также универсальные картинки-поздравления.
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Поздравление с днем рождения мужчине в стихах
С днем рождения, мой милый!
Желаю радости и силы
Здоровья, мудрости, терпения,
В отношениях наших понимания.
Любовь – хороший мотиватор,
Да поможет тебе стать
Успешным, мудрым, перспективным,
Веселым, милым, положительным.
Поздравления с днем рождения мужчине / Фото из пинтереста
С днем рождения поздравляем!
Мы сегодня пожелаем
Счастья, согласия и судьбы,
Чтобы денег было достаточно!
Чтобы крепла, крепла сила,
Чтобы любовь тебе угодила;
Ангел рядом пусть летает,
От беды оберегает.
Возраст прожить – не стареть,
И душой молодеть,
И радоваться! Будь счастлив,
Вокруг для всех важным!
Поздравление с днем рождения мужчине / Фото Muzvitanka
Желаю тебе в день праздничный,
Чтобы всегда был здоров.
Спортивный, мужественный, упорный,
И целей было у тебя много.
Жизнь твоя, чтобы бурлила,
Эмоции и радость давало.
Была работа всегда в кайфе,
А дома был чтоб настоящий рай.
Поздравление с днем рождения мужчине / Фото Muzvitanka
С днем рождения тебя!
Пусть в жизни все будет:
Счастье, успехи, любовь,
Чтобы сбывались желания.
Верных друзей и настроения хорошего,
Приятных впечатлений и неба безоблачного,
Дарит жизнь пусть одни победы,
Да не будет в судьбе сложной дороги!
Поздравления с днем рождения мужчине / Фото из пинтереста
Поздравления с днем рождения в прозе
Поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе здоровья, счастья, удачи и побольше позитива. Пусть все твои цели и планы претворятся в реальность, а каждый следующий день рождения будет еще веселее. Оставайся всегда таким же жизнерадостным и добрым человеком. Мир и покой тебе и твоему дому!
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Дорогой именинник, желаем тебе радужного настроения, покровительства от Ангела-хранителя, миллион возможностей и шансов для достижения успехов! А еще как решительному и смелому человеку желаем мудрых решений и грандиозных побед!
Поздравления с днем рождения мужчине / Фото из пинтереста
Поздравляю с праздником, мой друг! Ты лучший человек, которого я знаю, и я очень счастлива, что знакома с тобой. Желаю тебе много радости и веселья в жизни.
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Поздравляю с праздником, мой дорогой! Как время быстро летит, но ты все еще остаешься таким же замечательным, заботливым и веселым. Пусть тебе всегда везет в жизни, и твои мечты сбываются.
Поздравления с днем рождения мужчине / Фото из пинтереста
Поздравляю с днем рождения! Самое главное – будь счастлив! Ведь счастье – это и есть здоровье, любовь близких, возможность начинать и кончать день с улыбкой на лице! Пусть все это и даже больше у тебя будет! Пусть сбываются мечты, сбываются желания!
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С днем рождения, любимый! Желаю быть настоящим волшебником. Желаю создавать себе и своей семье настоящую сказку. Желаю удачи для важных дел. Желаю уверенности в любой ситуации. Дорогой мой муж, пусть моя любовь будет для тебя вдохновением. Пусть каждый твой день будет насыщенным, плодотворным и удачным!
Поздравления с днем рождения мужчине / Фото из пинтереста
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