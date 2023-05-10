Поздравления с днем рождения мужчине: стильные картинки и теплые слова в стихах и прозе

День рождения – один из самых любимых праздников мужчины. В эти дни не забывайте приветствовать отца, любимого, брата или коллегу с праздником. Лучшие поздравления и пожелания ищите ниже.

Иногда бывает непросто найти хорошие открытки или подобрать правильные слова, чтобы поздравить мужчину с днем рождения. 24 Канал собрал лучшие пожелания в стихах и прозе, а также универсальные картинки-поздравления.

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Поздравление с днем рождения мужчине в стихах

С днем рождения, мой милый!

Желаю радости и силы

Здоровья, мудрости, терпения,

В отношениях наших понимания.

Любовь – хороший мотиватор,

Да поможет тебе стать

Успешным, мудрым, перспективным,

Веселым, милым, положительным.



Поздравления с днем рождения мужчине / Фото из пинтереста

С днем рождения поздравляем!

Мы сегодня пожелаем

Счастья, согласия и судьбы,

Чтобы денег было достаточно!

Чтобы крепла, крепла сила,

Чтобы любовь тебе угодила;

Ангел рядом пусть летает,

От беды оберегает.

Возраст прожить – не стареть,

И душой молодеть,

И радоваться! Будь счастлив,

Вокруг для всех важным!



Поздравление с днем рождения мужчине / Фото Muzvitanka

Желаю тебе в день праздничный,

Чтобы всегда был здоров.

Спортивный, мужественный, упорный,

И целей было у тебя много.

Жизнь твоя, чтобы бурлила,

Эмоции и радость давало.

Была работа всегда в кайфе,

А дома был чтоб настоящий рай.



Поздравление с днем рождения мужчине / Фото Muzvitanka

С днем рождения тебя!

Пусть в жизни все будет:

Счастье, успехи, любовь,

Чтобы сбывались желания.

Верных друзей и настроения хорошего,

Приятных впечатлений и неба безоблачного,

Дарит жизнь пусть одни победы,

Да не будет в судьбе сложной дороги!



Поздравления с днем рождения мужчине / Фото из пинтереста

Поздравления с днем рождения в прозе

Поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе здоровья, счастья, удачи и побольше позитива. Пусть все твои цели и планы претворятся в реальность, а каждый следующий день рождения будет еще веселее. Оставайся всегда таким же жизнерадостным и добрым человеком. Мир и покой тебе и твоему дому!

***

Дорогой именинник, желаем тебе радужного настроения, покровительства от Ангела-хранителя, миллион возможностей и шансов для достижения успехов! А еще как решительному и смелому человеку желаем мудрых решений и грандиозных побед!



Поздравления с днем рождения мужчине / Фото из пинтереста

Поздравляю с праздником, мой друг! Ты лучший человек, которого я знаю, и я очень счастлива, что знакома с тобой. Желаю тебе много радости и веселья в жизни.

***

Поздравляю с праздником, мой дорогой! Как время быстро летит, но ты все еще остаешься таким же замечательным, заботливым и веселым. Пусть тебе всегда везет в жизни, и твои мечты сбываются.



Поздравления с днем рождения мужчине / Фото из пинтереста

Поздравляю с днем рождения! Самое главное – будь счастлив! Ведь счастье – это и есть здоровье, любовь близких, возможность начинать и кончать день с улыбкой на лице! Пусть все это и даже больше у тебя будет! Пусть сбываются мечты, сбываются желания!

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С днем рождения, любимый! Желаю быть настоящим волшебником. Желаю создавать себе и своей семье настоящую сказку. Желаю удачи для важных дел. Желаю уверенности в любой ситуации. Дорогой мой муж, пусть моя любовь будет для тебя вдохновением. Пусть каждый твой день будет насыщенным, плодотворным и удачным!



Поздравления с днем рождения мужчине / Фото из пинтереста

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