Поздравления маме с днем рождения: красивые картинки и трогательные стихи для мамы
День рождения родного человека – важный и радостный праздник. Особенно хочется в такой день поблагодарить маменьку и выразить много теплых слов. Смотрите ниже лучшие открытки и приветствия.
Иногда бывает непросто подобрать хорошие слова, чтобы поздравить маму с праздником дня рождения. 24 Канал собрал лучшие поздравления в картинках и словесные пожелания в стихах и прозе.
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Поздравления с днем рождения в стихах
Не унывай, родная, что годы, как птицы.
И что покой тебе неусыпный только снится.
Мы с тобой всегда неразлучны до возраста,
Ты, как солнышко, нежностью греешь дом.
Спасибо за ласку, безграничную, как море,
Пусть тебя обходят и беды и горе.
Чтобы здоровье было, чтобы жила не тосковала,
Ты величайшего счастья в жизни заслужила.
Пусть для тебя не гаснет солнце,
Не дуют в душу холода.
Пусть рожь на столе и Бог на небе
Тебя всегда спасают от беды!
Поздравление маме / Фото из пинтереста
Я крепче обниму, посмотрю в глаза.
Чтобы ты была счастлива, мама, очень хочу!
Душу пусть твою лелеют радость и любовь,
Ангелочек защищает сердце снова и снова.
Мечты сбываются обильно, как растет трава.
Ты такая у меня красивая, мама, молодая!
Не считай свои лета, молодой душой,
А мы, любящая семья, навсегда с тобой!
Поздравление маме / Фото из пинтереста
Любую маму сегодня поздравляю!
В рождение день я искренне желаю
Крепкого здоровья и настроения хорошего,
Счастливый рассвет и небо безоблачно,
На сердце лишь ясной всегда погоды,
Пусть никогда тебя не встретят непогоды!
Приветствие маме / Фото "Moonzori"
Мама, мамочка, родная моя,
Поздравляю тебя с днем рождения я!
Желаю тебе жизни без забот,
Настроение, чтобы было выше всяких высот.
Впечатлений, сюрпризов, эмоций, любви,
Приятных событий и улыбок судьбы.
Желаю тебе только счастья и добра,
Лучшей тебя на свете нет.
Мамочка, я тебя поздравляю
С днем рождения твоего!
Тебе я счастья пожелаю,
Да будет каждый день таким,
Чтобы солнышко тебе светило,
Чтобы улыбалась искренне ты,
Чтобы была жизнь, как чудо,
Сегодня, завтра, навсегда!
Поздравление маме / Фото "Факты"
Поздравления с днем рождения в прозе
Наша самая дорогая мамочка, в этот прекрасный день, когда на свет появилась: прекрасная дочь, мама и бабушка, хотим поблагодарить Господа за то, что Вы у нас есть! Желаем Вам настоящего счастья, чтобы Ваши дети и внуки всегда создавали повод для радости и гордости! Пусть Ваши глаза всегда сияют от счастья, руки болят только от наших крепких объятий, а душа радуется частым встречам с родными людьми! Очень-очень любим тебя, мама! C Днем рождения!
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Самый близкий и самый родной человек на свете, милая моя мамочка! В твой день рожденья хочу пожелать тебе невероятного здоровья, долгих лет жизни и постоянного безмерного и глубокого счастья. Пусть все наши мелкие ссоры и недомолвки останутся позади, а с каждым новым днем все больше крепнет искреннее взаимопонимание и любовь!
Приветствие маме / Фото "Moonzori"
С Днем рождения, дорогая наша мама! Желаем Вам в жизни только весенних дней, солнечных улыбок, радости от близких, обилия и уюта в доме. Пусть все ваши тревоги и печали унесет попутный ветер, а перелетные птицы назревают долгих лет жизни в здоровье и счастье!
***
С днем рождения, милая мама! Я желаю тебе, моя родная, всегда быть такой живой, веселой, красивой, доброй, открытой, искренней, талантливой, вдохновенной, жизнерадостной, непревзойденной. Мамочка, тоже желаю тебе прекрасного самочувствия и доброго здоровья, неугасающей любви сердца и гармонии души.
Поздравление маме / Фото "Факты"
Моя дорогая, милая мамочка! В твой День рождения желаю тебе быть самой счастливой, любимой, здоровой, пусть на твоем пути всегда светит только солнышко! Радуй нас всегда своей улыбкой! Я тебя очень люблю!
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Дорогая мама, самая родная кровиночка моя! Поздравляю тебя с днем рождения, моя единственная. Пусть глаза твои всегда будут веселыми и светятся яркими огоньками, в твоем добром сердце никогда не угасает любовь и доброта, которой ты согреваешь весь мир и нашу семью. Счастье тебе, моя мамочка!