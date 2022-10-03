День архитектора 2022: оригинальные поздравления в картинках и прозе

Всемирный день архитектора ежегодно отмечается в первый понедельник октября. Без архитекторов наши города не выглядели бы интересными современными и красивыми. Поздравьте своих близких и друзей с этим важным праздником.

Всемирный день архитекторов был основан Международным союзом архитекторов в 1985 году. Заслуга архитекторов состоит не только в красивых домах и административных зданиях. Благодаря им мы можем видеть крупные заводы и различные предприятия, мосты и общественные пространства и многие другие сооружения, необходимые и важные для людей. Традиционно в профессиональный праздник архитекторов организуют конференции и разные выставки, отмечает 24 канал.

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Поздравление с Днем архитектора в прозе

Поздравляю со Всемирным днем ​​архитектора и желаю постоянного вдохновения и интересных творческих идей, удачных завершений планов и воплощения желаний. Пусть крепким здоровье будет, пусть жизнь ведет по дороге счастья и любви, пусть успех никогда не покидает.

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Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем архитектора!

Без вашего ежедневного хлопотливого труда по сохранению и использованию свидетельств прошлого невозможно успешно шагать в будущее.

Уверены, ваш высокий профессионализм, самоотверженность и творческая работа будет способствовать созданию новых архитектурных шедевров.

Пусть все ваши творческие наработки будут радовать не одно поколение наших с вами потомков. Искренне желаем вам счастья, крепкого здоровья, неистощимой энергии в творческих делах.

Поздравление с Днем архитектора в прозе / Фото "Canva"

Поздравляю тебя с Днем архитектора! Желаю своими мечтами и надеждами, своими фантазиями и улыбками создавать удивительный внутренний мир в любимом стиле архитектуры, желаю крепких стен у твоего счастья, романтики и светлых чувств радости на крыше твоего дома, непревзойденного таланта зодчего и неиссякающего.

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Архитектура – ​​это застывшая в камне музыка, сказал Гете. У них общие понятия – форма, ритм, фактуры. Но только того, кто умеет чувствовать их, воплощая в гармоничные формы – можно назвать подлинным Создателем. Одним словом, это отличная профессия! В этот День хотим поздравить вас – людей, объединяющих в своей профессии творчество и ремесло, поэзию и науку. И пожелать любить ее и служить ему всегда.

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Поздравляю со Всемирным днем ​​архитектора и желаю интересных замыслов в деятельности, потрясающих идей в творчестве, великолепных мгновений в жизни. Пусть идеально сочетаются детали и стили, пусть изящно и прекрасно смотрится любое твое сооружение и конструкция.

Картинки-поздравления с Днем архитектора 2022

Поздравления с Днем архитектора 2022 в картинках / Фото "Joy Pup"

Картинки-поздравления с Днем архитектора.

День архитектора 2022 – красивые картинки с праздником / Фото из открытых источников

Всемирный день архитектора 2022 / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем архитектора / Фото из открытых источников