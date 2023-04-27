Поздравление с Днем ангела Антона 2023: теплые слова и пожелания в стихах и прозе

27 апреля юноши и мужчины с именем Антон празднуют именины. Смотрите лучшие пожелания с Днем ангела и поздравьте близких.

Имя Антон является видоизмененной формой греческого имени Антоний и имеет несколько значений - "вступающий в бой", "противостоящий", "соревнующийся в силе". Мужчины с этим именем сдержанны, но с хорошими чертами характера, пишет 24 Канал.

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Поздравления с Днем ангела Антона 2023 года в стихах

У Антона сейчас праздник,

Друзей прибыло многое.

Цветы есть и подарки,

И объятия, и поцелуи.

Но главное в том,

Чтобы и дальше этому дому

Улыбалась Судьба искренне,

Чтобы жили Надежда и Вера,

И Любовь, расправил крылья,

Каждое сердце здесь согрело.

***

В День Ангела Антон, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Все Антон, все для тебя.

Заглядывает ангел с неба

На твой веселый праздник

И будто хочет напомнить,

Что святой у тебя есть

По имени, как и твое.

Он тебя оберегает,

Любит и предостерегает:

Любим будь и людям и Богу,

Не сторонись своего святого

И каждый свой день именин

Отпразднуй вместе с ним!

***

Антон, лучший на Земле,

Пусть Ангел дарит хорошую судьбу!

Обходят пусть тебя жалости.

А душа наполнится любовью.



Радости, тепла, счастливых лет,

Защиты Господней, святого.

Добрым будет пусть для тебя мир,

Самого лучшего всего!

***

День именин настал сегодня для Антона,

Тебя поздравить хочу и пожелать

Вагон удачи, новых баксов тонну,

Чтобы огорчений триста лет тебе не знать.

Пусть добрый ангел разгоняет злые облака,

Пусть светит солнце у тебя над головой,

Пусть Господь всех благ дает только лучших,

Да будут верные друзья всегда с тобой.



С Днем ангела Антона / Фото "Любимая"

Поздравление с Днем ангела Антона 2023 года в прозе

С Днем ангела, Антон! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.

***

Дорогой Антон, поздравляю с Днем ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

***

Дорогой Антон, поздравляю с Днем ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

***

Дорогой Антон, с Днем ангела тебя! От всего сердца искренне поздравляю тебя и желаю веселья и прекрасных жизненных идей, крепкого здоровья и верной удачи, бравых замыслов и героических поступков, искренней любви и уважения, большого счастья и наслаждения жизнью.

***

С Днем ангела тебя, Антон. Пусть радость и счастье никогда не покидают твой дом. Ты боец, так пусть жизнь даст тебе неуязвимость и стальные шипованные перчатки. Пусть твоя доброта и милосердие возвращаются тебе с тройной силой. Пусть Ангел-хранитель не спускает с тебя глаз, бережет и помогает. Сегодня твои именины, поздравляю!