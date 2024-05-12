Фомино воскресенье 2024: светлые поздравления в картинках для родных
Сегодня в Украине отмечается Фомино воскресенье. В этот день стоит помянуть близких, которые умерли, помолиться за их души и сходить на могилы.
К сожалению, во время войны, которую начала Россия, многие украинцы потеряли родных и друзей. Многие мужчины и женщины отдали свою жизнь на фронте, борясь за нашу свободу и независимость. Поэтому давайте вспомним сегодня павших героев.
К слову Важные запреты Проводного воскресенья: что нельзя делать на могилах родственников
LifeStyle 24 подготовил поздравления с Фоминым воскресеньем. Сохраняйте нашу подборку и отправляйте красивые картинки всем близким.
Фомино воскресенье 2024: поздравления в картинках
Выбирайте среди вариантов поздравление, которое понравилось вам больше всего.