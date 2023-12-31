Великолепные картинки-поздравления с Новым 2024 годом: подборка, согревающая сердце
Новый год уже стучит в окошко. С нетерпением ждем 00:00, чтобы загадать самое заветное желание. Пожалуй, у каждого украинца оно общее – победа. Надеемся, если искренне верить, то мечта обязательно сбудется.
Даже во взрослом возрасте хочется верить в чудеса и новогоднюю сказку. Надеемся, что 2024 год принесет мир всей Украине и покой в каждый украинский дом. Верим, что скоро наши защитники и защитницы вернутся домой с долгожданной победой, а родные смогут их наконец-то обнять.
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24 Канал публикует картинки-поздравления с Новым 2024 годом. Желаем всем украинцам спокойного вечера и ночи. С наступающим Новым годом!