С Новым годом Зеленого Дракона: милые поздравления в картинках
Сегодня начинается Новый 2024 год. Символом года является Зеленый деревянный дракон. Пусть это животное принесет каждому мир, изобилие, согласие и гармонию в доме.
Пусть в 2024 году сбудутся желания каждого украинца, а мечтаем мы об одном – победе нашей страны над врагом – Россией, которая начала эту кровавую войну. Пусть у всех сбываются самые заветные мечты и желания, пусть в жизни каждого умножается добро, радость, счастье и прибыль. Редакция 24 Канала искренне поздравляет всех украинцев с Новым годом подборкой красивых картинок.
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Картинки-поздравления с Новым годом 2024
С Новым годом / Фото "Пожелайко"
С Новым годом 2024 / Фото Pinterest
Картинки-поздравления с Новым годом / Фото "Апостроф"
С Новым годом 2024 года / Фото Lux.fm
Новый год 2024 года / Фото Lux.fm
Картинки-поздравления с Новым годом / Фото Радио MAXIMUM
С Новым годом 2024 / Фото "Приветствие"