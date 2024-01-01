С Новым годом Зеленого Дракона: милые поздравления в картинках

Сегодня начинается Новый 2024 год. Символом года является Зеленый деревянный дракон. Пусть это животное принесет каждому мир, изобилие, согласие и гармонию в доме.

Пусть в 2024 году сбудутся желания каждого украинца, а мечтаем мы об одном – победе нашей страны над врагом – Россией, которая начала эту кровавую войну. Пусть у всех сбываются самые заветные мечты и желания, пусть в жизни каждого умножается добро, радость, счастье и прибыль. Редакция 24 Канала искренне поздравляет всех украинцев с Новым годом подборкой красивых картинок.

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Картинки-поздравления с Новым годом 2024



С Новым годом / Фото "Пожелайко"



С Новым годом 2024 / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Новым годом / Фото "Апостроф"



С Новым годом 2024 года / Фото Lux.fm



Новый год 2024 / Фото NTA



Новый год 2024 года / Фото Lux.fm



Картинки-поздравления с Новым годом / Фото Радио MAXIMUM



С Новым годом 2024 / Фото "Приветствие"



Новый год 2024 / Фото "Твой мир"