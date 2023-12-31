Поздравляем с Новым годом: красивые пожелания к семейному празднику
Мир находится в ожидании Нового года. Каждый в ночь накануне 2024 года загадывает важное желание. В украинцев оно одно – долгожданная победа в войне с Россией и покой на наших землях.
2023 был сложным для всех украинцев, ведь сейчас мы отстаиваем свою независимость в войне с Россией. Каждый из нас потерял на фронте родственника, друга, коллегу или знакомого. Пусть в 2024 году окончится война победой Украины. Между тем 24 Канал собрал несколько поздравлений для Нового года, которые привлекут в ваш дом добро, благополучие и достаток.
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Поздравления на Новый год 2024
С Новым годом всех поздравляю!
Чтобы вам весело жилось,
Чтобы задуманное сбылось,
Чтобы никогда не болели,
Чтобы ничего не болело,
Чтобы в труде все горело
Да и в кармане шелестело!
Чтобы, как цветы, вы цвели
Сто лет прожили!
***
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
***
Пусть счастье в руки упадет
И, как снежинка, не растает.
Пусть сбудется под Новый год
Всё то, о чём душа мечтает!
Здоровье будет пусть, любовь,
Всё остальное – достижимо.
А то, что портит людям кровь,
Пусть навсегда проходит мимо!
***
Желаю, чтобы Новый год принес мир на украинской земле, победы и тихого неба! Любви, родительского дома и всех близких рядом. Пусть 2024-й подарит только счастливые моменты и Господь хранит каждый день.
Надеюсь, с Вами будет
Дружественная, радостная семья,
Счастьем полна жена,
Вкусные блюда – на столе,
Мир и покой – на земле!
С Новым годом, добрые люди!
И пусть у Вас не будет
Горя, печали и беды.
Ну, а рядом, чтобы всегда
Шагала доброта,
Самая дорогая и праздники.
С Новым годом, добрые люди!
Пусть любовь заходит в дом,
Пусть добро господствует в нем,
Пусть в семьях покой будет,
Удачи Вам, добрые люди!
***
Пусть 2024 отметится только приятными новостями! Пусть он будет победен и полон радости! Пусть каждый украинский ребенок будет любящим и счастливым. Нашей Украине желаем мира, восстановления и дальнейшего процветания! Счастливого нового года и всех благ!
***
Пусть Новый год несет чудеса.
Пусть сгорит, дотла, Москва!
И еще бы нам, очень повезло,
Если бы застрелился х-ло!
А еще, у наших врагов,
Пусть реки выйдут из берегов!
Пусть газ по тридцать, нефть двадцать,
Пусть, москали, повеселятся!
А нам, чтобы жить без войны.
Чтобы снились цветные сны.
Чтобы каждый украинец, брат!
Чтобы род умножился в стократ.
Мы стали свободны от ныне,
Обретем Славу Украине!
Чтобы исчезла, с власти, вся холера,
А стал новый Степан Бандера!
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть Вам этот год несет
Много радостных хлопот!
***
Новый год – время чуда, волшебства и возможности побывать в настоящей сказке. Желаю в этот яркий и веселый праздник обнять и поздравить всех близких, найти под елкой замечательные подарки и исполнить самую заветную мечту!