Поздравляем с Новым годом: красивые пожелания к семейному празднику

Мир находится в ожидании Нового года. Каждый в ночь накануне 2024 года загадывает важное желание. В украинцев оно одно – долгожданная победа в войне с Россией и покой на наших землях.

2023 был сложным для всех украинцев, ведь сейчас мы отстаиваем свою независимость в войне с Россией. Каждый из нас потерял на фронте родственника, друга, коллегу или знакомого. Пусть в 2024 году окончится война победой Украины. Между тем 24 Канал собрал несколько поздравлений для Нового года, которые привлекут в ваш дом добро, благополучие и достаток.

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Поздравления на Новый год 2024

С Новым годом всех поздравляю!

Чтобы вам весело жилось,

Чтобы задуманное сбылось,

Чтобы никогда не болели,

Чтобы ничего не болело,

Чтобы в труде все горело

Да и в кармане шелестело!

Чтобы, как цветы, вы цвели

Сто лет прожили!

***

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

***

Пусть счастье в руки упадет

И, как снежинка, не растает.

Пусть сбудется под Новый год

Всё то, о чём душа мечтает!

Здоровье будет пусть, любовь,

Всё остальное – достижимо.

А то, что портит людям кровь,

Пусть навсегда проходит мимо!

***

Желаю, чтобы Новый год принес мир на украинской земле, победы и тихого неба! Любви, родительского дома и всех близких рядом. Пусть 2024-й подарит только счастливые моменты и Господь хранит каждый день.



С Новым годом / Фото Moonzori

Надеюсь, с Вами будет

Дружественная, радостная семья,

Счастьем полна жена,

Вкусные блюда – на столе,

Мир и покой – на земле!

С Новым годом, добрые люди!

И пусть у Вас не будет

Горя, печали и беды.

Ну, а рядом, чтобы всегда

Шагала доброта,

Самая дорогая и праздники.

С Новым годом, добрые люди!

Пусть любовь заходит в дом,

Пусть добро господствует в нем,

Пусть в семьях покой будет,

Удачи Вам, добрые люди!

***

Пусть 2024 отметится только приятными новостями! Пусть он будет победен и полон радости! Пусть каждый украинский ребенок будет любящим и счастливым. Нашей Украине желаем мира, восстановления и дальнейшего процветания! Счастливого нового года и всех благ!

***

Пусть Новый год несет чудеса.

Пусть сгорит, дотла, Москва!

И еще бы нам, очень повезло,

Если бы застрелился х-ло!

А еще, у наших врагов,

Пусть реки выйдут из берегов!

Пусть газ по тридцать, нефть двадцать,

Пусть, москали, повеселятся!

А нам, чтобы жить без войны.

Чтобы снились цветные сны.

Чтобы каждый украинец, брат!

Чтобы род умножился в стократ.

Мы стали свободны от ныне,

Обретем Славу Украине!

Чтобы исчезла, с власти, вся холера,

А стал новый Степан Бандера!



С Новым годом / Фото KP.UA

С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!

***

Новый год – время чуда, волшебства и возможности побывать в настоящей сказке. Желаю в этот яркий и веселый праздник обнять и поздравить всех близких, найти под елкой замечательные подарки и исполнить самую заветную мечту!